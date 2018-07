Non dobbiamo arrenderci alla paura

Migranti - Toninelli : Non dobbiamo farli partire : Così il ministro dei Trasporti. L'Italia non può più essere considerata luogo esclusivo di sbarco, scrive il ministro degli Esteri Moavero in una lettera all'alto rappresentante dell'Ue per gli Affari ...

Non dobbiamo più fuggire dalla dipendenza da videogiochi - editoriale : Ciao, mi chiamo Wesley e avevo una dipendenza da World of Warcraft.Non sto parlando di cose del tipo 'ho giocato moltissimo a questo gioco perché è divertente', no, sto parlando di qualcosa che, effettivamente, ha rischiato di rovinare la mia vita per sempre. Tenetevi forte, le cose stanno per diventare serie.All'inizio del 2005 ho iniziato a giocare a World of Warcraft con un po' di amici. Vivevo nella casa della mia famiglia nel sud di Londra ...

Lavoro - Mallegni (FI) vs Cremaschi : “Non faccia il comunista - mi lasci parlare. Basta col posto fisso - dobbiamo farla finita” : Bagarre a L’Aria che Tira Estate (La7) tra Giorgio Cremaschi, sindacalista ed esponente di Potere al Popolo, e Massimo Mallegni, senatore di Forza Italia. Cremaschi denuncia la sempre maggiore precarietà nel Lavoro e sottolinea: “Sono 30 anni che si sta spiegando che è progresso una cosa che invece ci sta portando indietro. E’ una marcia indietro dei diritti sociali, in nome della produttività e della competitività. Ed è stata ...

Calenda : “Pd? Fa harakiri da mesi. Non abbiamo capito le paure della gente - dobbiamo costruire movimento ampio” : “Bisogna andare oltre il Pd, costruire un nuovo movimento, più ampio, con esperienze civiche e personalità che non sono disponibili ad entrare nel Pd stesso. La classe dirigente del Pd deve farne parte, esserne l’ossatura portante, ma deve andare oltre”. Così a Otto e Mezzo (La7) l’ex ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, spiega la sua proposta per superare la crisi del Pd. E aggiunge: “Come nome del movimento ho proposto ...

Ubisoft e i giochi come servizi : "i giochi Non devono finire - dobbiamo concentrarci su questo" : I game as service (giochi come servizi) sono uno degli argomenti e dei trend del momento. Si parla molto di questo tipo di produzioni che puntano a coinvolgere i giocatori sul lungo periodo con la continua introduzione di nuovi contenuti gratuiti e non, e per quanto non tutti i fan dei videogiochi vedano di buon occhio questi prodotti le compagnie stanno puntando su di essi con particolare decisione.Ubisoft, conosciutissima compagnia francese ...

Summit Ue sui migranti - Merkel : “Paesi d’ingresso Non siano soli. Dobbiamo rafforzare Frontex e proteggere confini” : “Abbiamo trovato molta buona volontà per discutere e superare i disaccordi sul tema dei migranti. Siamo concordi sul fatto che serve un rafforzamento delle frontiere esterne e sul fatto che la responsabilità è di tutti: nessun Paese deve prendersi il peso da solo. Cerchiamo una soluzione europea e, ove possibile, vogliamo riunire chi vuole sviluppare un quadro d’azione comune. Dobbiamo rafforzare Frontex e servono ulteriori accordi ...

Alessandro Di Battista : “Gli immigrati Non sono i responsabili dei problemi del nostro Paese. Dobbiamo aiutare l’Africa” : In un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle rivolge un appello al governo, sottolineando che gli immigrati non sono i responsabili dei problemi italiani e che l'esecutivo deve aiutare i Paesi africani intervenendo sulle cause delle ingustizie che portano le persone a fuggire: "Chi fugge da un villaggio congolese per mancanza di prospettive non è poi così diverso da chi fugge dall'Italia per provare a ...

F1 - Hamilton mette in guardia la Ferrari : “voglio battere Vettel in Francia - Non dobbiamo apparire deboli” : Il campione del mondo in carica ha parlato del duello con Sebastian Vettel, sottolineando come abbia tutte le intenzioni di vincerlo senza apparire debole al suo cospetto Il week-end del Gp di Francia potrebbe essere quello giusto per l’ufficialità del rinnovo di Lewis Hamilton con la Mercedes, essendo il suo contratto in scadenza alla fine di questa stagione. Photo4 / LaPresse Il pilota britannico ha già trovato un’intesa totale con ...

MotoGp – Valentino Rossi al Montmelò per fa bene : “Non dobbiamo arrenderci mai” : Le sensazioni di Valentino Rossi alla vigilia del Gp di Spagna: il Dottore pronto per la sfida al Montmelò Secondo in classifica piloti, Valentino Rossi è pronto a tornare a sfrecciare in pista, dopo il positivo terzo posto al Gp d’Italia, davanti al suo pubblico. Il Dottore, al Mugello, è riuscito a far bene nonostante le problematiche che la Yamaha non è ancora riuscita a risolvere e, in Spagna, vorrà lavorare ancora sodo per continuare ...

Caudo : Non dobbiamo solo vincere elezioni - ma coinvolgere persone : Caudo: Non abbiamo l’ambizione di governare la città ma quella di dare risposte alle persone Roma – Di seguito quanto detto da Giovanni Caudo, candidato del centrosinistra alla presidenza del III Municipio. “Quello che stiamo facendo oggi era inimmaginabile solo 45 giorni fa. Era quello che volevamo. Ringrazio i partiti che si sono messi a disposizione con generosità aprendo a candidati con profili non legati alla loro ...

Lewis Hamilton - GP Canada 2018 : “Non mi aspettavo una gara così negativa - dobbiamo crescere per tenere testa alla Ferrari” : Non può certo essere soddisfatto Lewis Hamilton del quinto posto conquistato nel Gran Premio del Canada di oggi. L’inglese, che era reduce da tre vittorie consecutive sul circuito dell’isola di Notre-Dame (dei suoi sei in totale) non è mai stato della partita e, dopo il quarto posto di ieri in qualifica, in gara scivola di un altro gradino, non riuscendo nemmeno ad attaccare Daniel Ricciardo che, a sua volta, non era nelle migliori ...

Bonino : “Ci dobbiamo svegliare - Non possiamo aspettare i disastri del governo M5S-Lega” : Intervistata da Fanpage.it, la senatrice Emma Bonino fa il punto sul neonato esecutivo M5S-Lega: "Mi preoccupano molti aspetti di questo governo. Sia sui diritti civili, sia per quanto riguarda la giustizia rigorosa ma umana, sia dal punto di vista dell'immigrazione e delle relazioni con l'Europa c'è da essere veramente preoccupati. Poi dovremmo vederli all'opera, questo è evidente, il mio giudizio al momento si ferma a quello che ho letto sul ...

Cittadella-Frosinone - Longo : 'Risultato positivo - ma Non dobbiamo deprimerci dopo un gol subito' : Intervenuto nel post gara ai microfoni di Sky Sport, Longo ha analizzato la partita di questa sera, concentrandosi già sul ritorno di domenica: "Dispiace per il modo in cui abbiamo preso il gol, ma ...

Il direttore dell'Istituto Italiano di Tecnologia spiega perché Non dobbiamo avere paura dei robot : Sentirsi minacciati dalle macchine, dagli automi? Può essere giustificato a livello psicologico ma bisogna ricordare sempre che alla fin fine sono, appunto, macchine. E che quindi possono essere spente. Roberto Cingolani, direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia – IIT di Genova, in