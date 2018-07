“Non ce l’ha fatta” Incidente attore Marco Paolini | la notizia choc

“Non è giusto morire così - a 25 anni”. Silvio - ecco come l’hanno trovato : Stroncato da un malore ad appena 25 anni nel letto di casa sua. Tragedia a Capaci dove il sindaco Pietro Puccio ha proclamato il lutto cittadino per la scomparsa di Silvio Todeschi. Il giovane sarebbe andato in arresto cardiocircolatorio mentre dormiva nella sua stanza. Oggi, alle 16.30, i funerali nella chiesa di San Rocco. Disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno ...