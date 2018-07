Nomine | vertice a palazzo Chigi Conte-Salvini-Di Maio-Tria

Governo Conte - le Telecomunicazioni restano a Di Maio. Giorgetti guiderà il Cipe. Vertice sulle Nomine a Palazzo Chigi : La delega alle Telecomunicazioni rimarrà ai Cinquestelle. Anzi, per il momento la manterrà lo stesso ministro per lo Sviluppo Economico Luigi Di Maio che ha annunciato l’accordo trovato con la Lega sul Blog delle Stelle parlando della vertenza Tim. Una crisi, ha detto il vicepresidente del Consiglio, che “ci fa capire perché è importante che ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico lavorino all’unisono. Così come è importante ...

Governo - vertice Conte-Di Maio-Salvini sulle Nomine . Nel pomeriggio Consiglio dei ministri : Ancora in bilico le caselle che riguardano i ministeri dell'Economia e degli Esteri, in particolare a causa di alcune riserve da parte dei ministri Tria e Moavero Milanesi su alcuni nomi proposti dai ...

Governo Lega-M5s - vertice sulle Nomine : il Pd non avrà nessuna poltrona - Maurizio Martina polverizzato : Il Pd resterà a bocca asciutta. Dopo quattro ore di vertice tra Giuseppe Conte, Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti e Luigi Di Maio convocato per completare il risiko delle poltrone , 43 tra ...

Oggi il vertice di coalizione - per assegnare Nomine e deleghe : Questa sera, verso le 18, è previsto il vertice tra il neo nominato premier Giuseppe Conte e i suoi vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio. L'obiettivo della riunione, che si svolgerà a palazzo Chigi, sarà quello di iniziare a individuare le figure che andranno a comporre il Consiglio dei ministri e non solo.Di Maio ha dichiarato, durante la trasmissione In mezz'ora in più di Rai 3, che sulle deleghe "non c'è nessun accordo di tipo manuale ...