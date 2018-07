: #Nomine, slitta vertice a Palazzo Chigi - CyberNewsH24 : #Nomine, slitta vertice a Palazzo Chigi - TelevideoRai101 : Nomine, slitta vertice a Palazzo Chigi - tg2rai : Conte scrive all’Europa: creare un comitato di crisi per la suddivisione dei #migranti. Fumata nera intanto sulle n… -

E' stato rinviato ad altra data ilsullenelle aziende pubbliche convocato dal presidente del Consiglio, Conte.Alla riunione dovevano partecipare i viceministri Di Maio e Salvini e il ministro dell' Economia, Tria.Salvini, sollecitato dai giornalisti, ha commentato: "Non sapevo che fosse stato convocato, non so neanche che è stato sconvocato". Non è stato indicato un nuovo appuntamento. Tra ledelle aziende pubbliche il dossier più delicato riguarda la Cassa depositi e prestitio.(Di giovedì 19 luglio 2018)