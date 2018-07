huffingtonpost

: In che modo il Parlamento esercita la sua funzione di controllo sul Governo? Scopritelo nel rapporto sul controllo… - Montecitorio : In che modo il Parlamento esercita la sua funzione di controllo sul Governo? Scopritelo nel rapporto sul controllo… - SerglocSergio : RT @HuffPostItalia: Nomine nel caos, riunione convocata a P. Chigi e poi sconvocata. Salvini: 'Non sapevo nulla' - HuffPostItalia : Nomine nel caos, riunione convocata a P. Chigi e poi sconvocata. Salvini: 'Non sapevo nulla' -

(Di giovedì 19 luglio 2018) Sulleil Governo non fa progressi. Unaè stataper le 15 a Palazzo, ma poi prontamente s. Un segnale che la quadra non c'è.Uno dei convocati alla, Matteonon sapeva nulla. O meglio, così ha detto ai cronisti: "Non sapevo che fosse stato convocato, non so neanche che sia stato sconvocato". E a chi gli ha chiesto quali siano i nomi su cui si sta ragionando per Cdp, risponde: "Non seguo io il dossier".Il vertice era stato convocato per oggi alle 15 dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Laa cui dovevano partecipare i viceministri Luigi Di Maio e Matteoe il ministro dell'Economia Giuseppe Tria sarebbe slittata, ufficialmente per altri impegni istituzionali dei partecipanti. A quanto risulta all'Ansa, il ministro dello Sviluppo e del Lavoro Luigi Di Maio sarebbe impossibilitato a ...