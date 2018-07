Nomine Cdp | Salvini smentisce vertice con Conte | Non ne sapevo niente

Cdp : slittano le Nomine - partita Alitalia sullo sfondo : Le nomine del consiglio di amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti, sono oras fissate per il prossimo 24 luglio. Secondo il governo 'non ci sarebbero divergenze sui nomi'. Probabile che a ...

Governo con i nervi scoperti : braccio di ferro tra M5s-Lega e Tria sulle Nomine in Cdp : Tensioni sui vertici della Cassa depositi e prestiti, le due forze di Governo accusano il ministro di volersi imporre. E alla fine è fumata nera. Altro elemento di scontro è la legittima difesa: Bonafede fa muro.

Nomine - la partita si inceppa sulla Cdp : braccio di ferro tra M5s-Lega e Tria : ... a causa del tetto di 240mila euro che scoraggia i manager più quotati e con i quali sta entrando in contatto una società di "cacciatori di teste" contattata dal ministero dell'Economia. Il tetto in ...

Cdp - Ferrovie e Rai. La grande spartizione delle Nomine è rinviata : Roma. Il gran consiglio per le nomine slitta al 24 luglio, doveva essere il 25, ma un po’ per l’eccesso di evocazione, un po’ per la prevista partenza di Giovanni Tria per l’Argentina (il ministro dell’Economia porterà senza dubbio ulteriori prove di che cosa succede a stampare troppa moneta), l’ass

Che cosa sta succedendo fra Di Maio - Salvini e Tria sulle Nomine in Cdp? : A far accantonare l'idea dello schema a due Scannapieco-Palermo sarebbero state le voci " giunte anche a Palazzo Chigi e al ministero dell'Economia " che i due non hanno un particolare feeling. Una ...

Cdp : Conte - Nomine importanti - dobbiamo rifletterci bene : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Il problema non è se ci sono o meno divergenze sulle nomine. Sono nomine importanti, perchè Cassa depositi e prestiti è uno strumento chiave per quanto riguarda la politica nazionale e ha un rilievo strategico. Quindi è ovvio che vogliamo meditare bene sulle nomine e quindi ci stiamo riflettendo bene per non sbagliare”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L'articolo Cdp: Conte, ...

Nomine in Cdp - Rai e Fs. Ora è tutta colpa di Tria : C'è un problema. E c'è lo spin. Il problema è serio, sulla delicata questione delle Nomine. Ecco Giancarlo Giorgetti, in un angolo del Transatlantico mentre il Parlamento è impegnato a votare i quattro carneadi del nuovo cda Rai. È perennemente attaccato al telefono, dove passa il traffico dei dossier che contano: "Siamo ancora in alto mare". Così in alto mare che sembra destinata a slittare, a meno di ...

La Cdp sblocca la partita Nomine Per la guida avanza Scannapieco : ... attuale vicepresidente della Bei, forte dell'apprezzamento del ministro dell'Economia Giovanni Tria. Una decisione che porterebbe così all'uscita di scena della candidatura di Marcello Sala, ...

APERTURA MARTEDI - Nomine : Cdp - Rai - Copasir - mercoledì ad alta tensione : Il ministro dell'Economia Tria, tuttavia, preferirebbe un nome di maggiore esperienza come quello di Dario Scannapieco, ex Tesoro e ore vicepreisndete Bei,, i grillini più movimentisti vorrebbero ...

Nomine : su Cdp è ancora stallo - il 18 possibile fumata nera : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – E’ ancora stallo nel governo sulle Nomine in Cassa depositi e prestiti. A quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti governative, l’assemblea fissata per mercoledì 18 luglio potrebbe rinviare ancora le Nomine, dando luogo a una nuova fumata nera per l’indicazione dei vertici della Cdp. Eppure l’accordo tra M5S e Lega sarebbe chiuso. A incagliare l’indicazione del nuovo ...

Nomine Cdp : l'accordo non c'è e il governo rinvia ancora : Nulla di fatto: all'assemblea Cdp, convocata per oggi, venerdì 13 luglio dopo altri precedenti rinvii: il nome dell'amministratore delegato non arriva. E il Ministero dell'Economia è costretto a fare slittare nuovamente la presentazione della lista di maggioranza per il rinnovo del Cda. Se ne riparla il 18 luglio, sperando che nel frattempo Lega e Movimento 5 Stelle ...

Cdp - Rai e Gestore dei servizi energetici. Sulle Nomine scende in campo Casaleggio : Sarà di certo una coincidenza, ma quando il Movimento 5 stelle affronta i momenti più delicati della sua vita politica, Davide Casaleggio abbandona Milano e compare improvvisamente a Roma. E così è in questi giorni, in cui i fili del Movimento si sono aggrovigliati a quelli della Lega fino a portare a uno stallo nella pesantissima partita delle nom...