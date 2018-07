No alla chiusura dei porti | manifestazione a Pozzallo

Mondiali Russia 2018 – Will Smith alla cerimonia di chiusura : il commento su Cristiano Ronaldo è sorprendente : Will Smith elogia Cristiano Ronaldo nella conferenza stampa dei Mondiali di Russia 2018 Will Smith è stato protagonista oggi di una conferenza stampa ai Mondiali di Russia 2018. L’attore americano prenderà parte alla cerimonia di chiusura della competizione iridata e, oggi, ha detto la sua anche su Cristiano Ronaldo. L’uomo più chiacchierato del momento, dato il suo trasferimento dal Real Madrid alla Juventus, ha ricevuto oggi ...

F1 - slitta la chiusura dell’accordo con il Gp di Miami : l’opposizione dei cittadini alla base del rinvio : Le parti avrebbero dovuto chiudere l’accordo entro l’inizio di luglio, ma l’opposizione dei cittadini pare abbia rallentato la questione La città di Miami non ha rispettato il termine per finalizzare un contratto per una gara di Formula 1 il prossimo anno – ma il Gran Premio potrebbe ancora aver luogo nonostante questo, secondo quanto riporta la rivista Forbes. I responsabili della città di Miami hanno dato il via ...

Retroscena Ronaldo alla Juve : Palermo - Sassuolo e Atalanta in pressing su Marotta prima della chiusura : I dirigenti di Palermo, Sassuolo e Atalanta erano infatti presenti all'interno dell'albergo milanese in cui sono soliti soggiornare i dirigenti bianconeri e, secondo Sky Sport hanno incontrato ...

Migranti - Gregorio De Falco (M5s) contro Salvini : "No alla chiusura dei porti" : Il comandante Gregorio De Falco, oggi senatore dei 5 Stelle, chiede al Movimento di "riprendere l'iniziativa" sulla questione immigrazione. Lasciare mano libera a Salvini sarebbe, secondo colui che...

Gregorio De Falco sulla linea Fico : "M5S riprenda l'iniziativa : no alla chiusura dei porti - i naufraghi si devono salvare" : "A me interessa delle vite umane, non del consenso ... L'aggressività può avere un senso se ottieni dei risultati. E se ci sono morti è chiaro che non va tutto bene". Il comandante Gregorio De Falco, oggi senatore dei 5 Stelle, chiede al Movimento di "riprendere l'iniziativa" oggi nelle mani di Matteo Salvini e prende le distanze dalla linea che porta avanti il Governo, in netta opposizione con le Ong e prossimo alla ...

Niccolò Bettarini accoltellato - il gestore del locale : 'Nessuna lite - è rimasto fino alla chiusura' : MILANO - Nessuno screzio, nulla sembra spiegare quanto accaduto a Niccolò Bettarini, figlio della conduttrice Simona Ventura e dell'ex terzino Stefano, accoltellato a poche centinaia di metri dal ...

Milano : gestore locale - nessuna lite - Niccolò è rimasto fino alla chiusura : Milano, 1 lug. (AdnKronos) – Nessuno screzio, nulla sembra spiegare quanto accaduto a Niccolò Bettarini, figlio della conduttrice Simona Ventura e dell’ex terzino Stefano, accoltellato a poche centinaia di metri dal locale Old Fashion a Milano. “Non è successo nulla nel locale”, spiega all’Adnkronos, il gestore Roberto Cominardi. “Niccolò, che conosce tutti nel locale, è rimasto tranquillamente dentro fino ...

Quel ballo davanti alla moschea che fa scattare la chiusura : Il luogo di culto, che è tra i più visitati al mondo tra Quelli edificati dalla religione musulmana, è stato interessato da gesti di questo tipo anche nel recente passato.

GameStop vicino alla chiusura? Il fallimento è dietro l’angolo : GameStop vicina alla chiusura? Molto probabilmente Si, anche in Italia. I dissesti finanziari partiti dagli Stati Uniti colpiranno senza dubbio anche la nota catena dalle nostre parti. Fine di un’era dopo Blockbuster? GameStop sull’orlo del fallimento. Cosa succede se GameStop chiude? La nota catena dedicata al mondo del gaming è sull’orlo del fallimento, GameStop, potrebbe […]

Blitz a Licola Mare - controlli alla Moschea : è a rischio chiusura : Giugliano. Blitz a Licola Mare, controllata la Moschea: è a rischio chiusura. Sono state riscontrate numerose anomalie urbanistiche ed amministrative, violazioni ambientali e problemi di agibilità: si ...