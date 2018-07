Nissan Leaf | in Europa tutti la vogliono

Nissan Leaf Nismo - L'elettrica diventa sportiva : Dopo averla mostrata, sotto veste di concept, allo scorso Salone di Tokyo, la Nissan ha svelato la versione di produzione della Leaf Nismo. La nuova elettrica giapponese riprende le linee del prototipo proponendosi con dettagli tecnici più sportivi e un powertrain modificato rispetto alle Leaf attualmente in commercio.Più reattiva. L'unità elettrica della nuova Nismo dispone di una taratura specifica per proporre accelerazioni più pronte e ...

Stadio di Amsterdam - la corrente elettrica è garantita dalle batterie della Nissan Leaf : Cosa c'entra con l'automobilismo? Il sistema di accumulo è alimentato da batterie , nuove e di seconda vita, provenienti da 148 Nissan Leaf , la macchina elettrica più venduta al mondo.

Illuminare uno stadio? Nissan Leaf lo fa" : ...Eaton e batterie equivalenti di 148 vetture elettriche l'impianto consente una gestione più sostenibile dell'energia e inserisce le batterie dei veicoli elettrici in un processo virtuoso di economia ...

Nissan - Vendute 100.000 Leaf in Europa : La Nissan festeggia un importante traguardo commerciale: dal lancio della Leaf, nel 2010, sono stati venduti in Europa 100.000 esemplari del modello 100% elettrico. La vettura che ha fatto segnare il record è stata consegnata a una cliente di Madrid, in Spagna.La seconda generazione. In Italia, la Casa giapponese ha immatricolato sinora circa 2.500 unità e dal lancio della seconda generazione, lo scorso dicembre, ha già fatto registrare ...

Auto – Nissan Leaf 100% elettrica raggiunge quota 100.000 unità in Europa : 100.000 Nissan LEAF immatricolate in Europa dal lancio nel 2010 ad oggi, 37.000 ordini della nuova LEAF registrati in meno di 8 mesi in Europa, 1 nuova Nissan LEAF, ogni 10 minuti viene venduta in Europa Nissan celebra questo mese la consegna della 100.000a Nissan LEAF, un successo per la mobilità 100% elettrica. La centomillesima cliente di Nissan LEAF in Europa è di Madrid e si chiama Susana de Mena che ha affermato: “ho trascorso due anni ...

Nissan - una Leaf cabriolet per festeggiare le vendite in Giappone – FOTO : In Giappone è stato da poco tagliato il traguardo delle 100 mila Nissan Leaf vendute. Per celebrarlo, la casa di Yokohama ha presentato una versione scoperta della sua elettrica per antonomasia. L’unveiling è avvenuto a Tokyo durante un forum dedicato alla sostenibilità ambientale, a cui hanno partecipato industriali e autorità, sia locali che governative. Come la berlina, anche questa variante cabriolet può contare su un’autonomia più ...

