Nike Phantom VSN | le nuove scarpe da calcio che uniscono lo street soccer ai grandi

(Di giovedì 19 luglio 2018) Le hanno presentate in una location davvero underground, il parcheggio sotterraneo di San Siro, lo stadio di Inter e Milan, perché l’ispirazione è proprio quella: lo, ilgiocato in strada, tra marciapiedi e parcheggi, che ha sfornato intere generazioni di campioni cresciuti a forza di dribbling e gol in strada. E cosa ci vuole per diventare il nuovo Ronaldinho? Sensibilità di tocco, controllo di palla, e grande capacità di cambiare rapidamente direzione e velocità. Ecco, per una volta un paio didanon è stato progettato dall’esterno all’interno, partendo dall’estetica e adattandogli la tecnologia, ma al contrario, dagli insight, dai desiderata dei calciatori che volevano appunto sensibilità, controllo, trazione e protezione: così sono nate leVSN, le prossimedi Philippe Coutinho e Kevin De Bruyne ...