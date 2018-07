Nibali si ritira dal Tour dopo la caduta Ecco cosa è successo

Nibali si ritira dal Tour de France per una frattura a una vertebra : Quello che si temeva è stato confermato: Vincenzo Nibali ha riportato la frattura di una vertebra nella caduta di oggi pomeriggio sulle rampe dell'Alpe d'Huez, quando mancavano 3 km al traguardo della 12^ tappa del Tour de France . Lo hanno certificato i medici dell'ospedale di Grenoble dove il ciclista è stato sottoposto ad approfonditi controlli con diagnositica per immagini. E questo significa ...

Tour de France 2018 : Vincenzo Nibali si ritira. Confermata la frattura vertebrale - lo Squalo costretto a lasciare la Grande Boucle : Il Tour de France di Vincenzo Nibali finisce qui. La notizia che nessuno avrebbe voluto sentire è purtroppo arrivata: gli esami radiografici effettuati all’ospedale di Grenoble hanno confermato la frattura vertebrale, che costringe quindi lo Squalo al ritiro. La scalata all’Alpe d’Huez si trasforma quindi in un incubo per il siciliano, che è stato travolto da una moto della Gendermeria a 4 km dal traguardo, mentre aveva accelerato per rispondere ...