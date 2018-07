Nibali si ritira dal Tour de France per una frattura a una vertebra

agi

: #UltimOra #TDF2018 ? Vincenzo #Nibali si ritira, per il ciclista italiano frattura a una vertebra #SkySport - SkySport : #UltimOra #TDF2018 ? Vincenzo #Nibali si ritira, per il ciclista italiano frattura a una vertebra #SkySport - Gazzetta_it : .@VincenzoNibali si ritira: addio al #Tour. Confermata la frattura - Sport_Mediaset : #Tour de France, #Nibali si ritira: scoperta la frattura di una vertebra - -

(Di giovedì 19 luglio 2018) Quello che si temeva è stato confermato: Vincenzoha riportato ladi unanella caduta di oggi pomeriggio sulle rampe dell'Alpe d'Huez, quando mancavano 3 km al traguardo della 12^ tappa delde. Lo hanno certificato i medici dell'ospedale di Grenoble dove il ciclista è stato sottoposto ad approfonditi controlli con diagnositica per immagini. E questo significa l'addio alla Grande Boucle di quest'anno, cui lo 'squalo dello Stretto' era arrivato con l'intento di giocare un ruolo di primissimo piano, specie nelle dure tappe in salita di questa settimana - oggi si chiudeva il trittico alpino - e in quelle pirenaiche della prossima e decisiva settimana. Ciao Ragazzi sono di ritorno in hotel, purtroppo l’esito del referto medico non è buono, mi è stata confermata la ...