Nibali cade e si ritira dal Tour «Frattura vertebrale» Travolto dalla moto della

Nibali cade e si ritira dal Tour Sospetta frattura vertebrale Travolto dalle moto della polizia : video|Il suo racconto : Sulla salita finale dell’Alpe d’Huez l’italiano è ostacolato da due moto della polizia: «Colpa loro». Recupera e arriva con 13’” di distacco, poi gli esami choc e il ritiro

Thomas conquista Alpe d'Huez. Nibali cade e finisce in ospedale : La conferma di Thomas, la grinta di Froome, la sfortuna di Nibali. La 12/a tappa del Tour de France, con epilogo sulla leggendaria Alpe d'Huez, regala ancora spettacolo e colpi di scena. Il gallese ...

Tour de France - una moto fa cadere Nibali : sospetta frattura di una vertebra : Lo Squalo dello Stretto è caduto per colpa di una moto, non è chiaro se della gendarmeria o dell'organizzazione, e ha limitato i danni anche per il fair play dei rivali ma ora si teme la frattura di una vertebra. Nibali: "Stavo seguendo Froome e sono caduto".Continua a leggere

Tour de France - moto polizia fa cadere Nibali : Froome vuole aspettarlo - ma Bardet scatta in fuga : La dodicesima tappa del Tour de France 2018 passerà alla storia del ciclismo. Oltre a vedere il gruppo, o meglio il peloton salire sulla mitica cima dell"Alpe d"Huez, la giornata si è tinta di giallo. E non per il colore della maglia del primo in classifica generale - indossata, al momento, da Geraint Thomas, vincitore del giorno -, ma perché Vincenzo Nibali è stato abbattuto da una moto in salita. E lo scontro tra "Lo Squalo" e la gendarmeria è ...

Tour de France - l’allarme di Nibali : “c’è tanto stress e corriamo tutti appiccicati - per cadere basta un attimo” : Il corridore della Bahrain-Merida ha parlato dopo la sesta tappa del Tour de France, sottolineando come il pericolo di una caduta sia sempre dietro l’angolo La sesta tappa del Tour de France ha sorriso a Vincenzo Nibali, riuscito a non perdere terreno sul Mur de Bretagne. Una frazione che spaventava e non poco i corridori alla vigilia, visto il tremendo strappo dei chilometri finali. / AFP PHOTO / Marco BERTORELLO Lo Squalo dello ...

Tour de France - Froome cade alla prima : Nibali guadagna 50''. Sprint e gialla per Gaviria : Aveva dato segnali di brillantezza vincendo lo Sprint intermedio, ha confermato tutto in quello che che contava di più: regolati il campione del mondo Peter Sagan e il tedesco Marcel Kittel. Roba ...