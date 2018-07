Neymar incedibile per il Psg? Forse non più…

sportfair

: RT @ansacalciosport: Psg, Neymar non più incedibile. Media Spagna, deciderà tecnico Tuchel. Mbappè resta | #ANSA - Diretta24 : RT @ansacalciosport: Psg, Neymar non più incedibile. Media Spagna, deciderà tecnico Tuchel. Mbappè resta | #ANSA - napolimagazine : DALLA SPAGNA - Psg, Neymar non è più incedibile - ilmionapoli : Neymar, il PSG non lo considera incedibile: il Real Madrid sogna -

(Di giovedì 19 luglio 2018)continua a far discutere in chiave calciomercato, ila fronte di una pazza offerta potrebbe pensare di cedere il proprio campionenon è. E’ l’indiscrezione di mercato in arrivo dalla Spagna, secondo ‘Onda Cero’ è questa la linea del Paris Saint Germain sul giocatore brasiliano, una indiscrezione che se confermata potrebbe aprire uno spiraglio per l’approdo dell’attaccante ex Barcellona al Real Madrid anche se più volte i ‘blancos’ hanno negato l’interesse per il giocatore. Nelle gerarchie del tecnico del, Tuchel, Mbappé è il fulcro del progetto del club parigino per gli anni a venire, un po’ meno il brasiliano la cui cessione non sembra più un tabù. (Int/AdnKronos)L'articoloper ilnon più… SPORTFAIR.