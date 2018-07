Nessun aereo può atterrare o decollare in Belgio per un problema tecnico

Salvini alla finale dei Mondiali - dopo le polemiche lui replica : “Nessun aereo di Stato - ero su un normale volo di linea” : “Non c’è Stato nessun volo di Stato, sono arrivato su un normalissimo volo di linea“. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini in una conferenza stampa a Mosca ha chiuso le polemiche sul suo viaggio in Russia per assistere alla finale dei Mondiali di calcio. Il vicepremier ha anche precisato che il tutto “era organizzata dalla Fifa“, replicando a chi lo aveva criticato, anche ritirando fuori un suo post del 2015 ...

Varese : fumi in cabina aereo a Malpensa - Nessun ferito : Milano, 5 lug. (AdnKronos) – fumi in cabina in un aereo a Malpensa (Varese). Lo rende noto l’Areu. Fra i 178 passeggeri, nessun ferito, tutti sono stati comunque visitati nell’ambulatorio. Sul posto due mezzi di soccorso avanzati e cinque ambulanze. L'articolo Varese: fumi in cabina aereo a Malpensa, nessun ferito sembra essere il primo su Meteo Web.

