Nel weekend autostrada chiusa per lavori

Meteo - Italia divisa in due Nel weekend : caldo torrido al Centro-Sud - temporali al Nord : ROMA - Sole e caldo rimarranno stabili su tutta l'Italia ma nel fine settimana, il penultimo di luglio, la penisola sarà divisa nettamente in due dal punto di vista Meteorologico: caldo africano al ...

Meteo - Italia divisa in due Nel weekend : caldo torrido al Centro-Sud - temporali al Nord : Picco delle temperature con oltre 35° in molte città, ma già da venerdì sera le regioni settentrionali saranno investiti da fenomeni anche violenti, con rischio di acquazzoni e grandinate

Spoleto d'Estate. Il recital con Giancarlo Giannini e la danza di 'Mediterranea' di G. Bigonzetti Nel primo weekend della kermesse : Tra i protagonisti e gli spettacoli che compongono il cartellone di "Le Quattro Stagioni " Spoleto d'Estate" - il contenitore di proposte culturali del Comune di Spoleto " ci sono Christian De Sica, ...

CIR - Nel weekend si corre il Rally di Roma Capitale : Dopo la Formula E, Roma è pronta ad accogliere questo fine settimana un altro grande evento legato al motorsport, il 6 Rally di Roma Capitale, gara valida come quinta prova del Fia European Rally Championship e come sesto appuntamento del Campionato Italiano Rally. Un percorso rinnovato. Il Rally di Roma Capitale diventa sempre più importante e per tenere testa alle aspettative, questanno ci saranno diverse novità, a cominciare dal punto ...

Meteo Italia - temporali forti Nel weekend/ Piogge in arrivo da venerdì - significativi fenomeni fino a domenica : Meteo Italia, temporali forti nel weekend: Piogge in arrivo da venerdì, significativi fenomeni fino a domenica. Maltempo nel nord Italia e al centro, mentre il sud rimane protetto(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 13:09:00 GMT)

Nuova rimonta africana in Italia - ma Nel weekend torna l’instabilità : Sguardo all’evoluzione Dopo un inizio settimana con cavo d’onda atlantico che ha portato instabilità da Nord a Sud della penisola , l’alta pressione africana si riaffaccia sul mediterraneo. Un promontorio di matrice africana risalirà...

Meteo : in Lombardia atteso peggioramento con temporali Nel weekend : Milano, 17 lug. (AdnKronos) - Sulla Lombardia è in atto una graduale espansione di un promontorio di alta pressione di origine subtropicale. Ne conseguono condizioni Meteo in miglioramento con temperature in netto rialzo. Fino a venerdì poco altro da segnalare se non la possibilità di locali piovasc

Previsioni Meteo Lombardia : nuovo peggioramento - rischio temporali Nel weekend : “Sulla Lombardia è in atto una graduale espansione di un promontorio di alta pressione di origine subtropicale. Ne conseguono condizioni Meteo in miglioramento con temperature in netto rialzo. Fino a venerdì poco altro da segnalare se non la possibilità di locali piovaschi o veloci temporali sulle Alpi. In vista del weekend si intravede la possibilità di un nuovo peggioramento con aumento del rischio di temporali“: queste le ...

Meteo : in Lombardia atteso peggioramento con temporali Nel weekend : Milano, 17 lug. (AdnKronos) – Sulla Lombardia è in atto una graduale espansione di un promontorio di alta pressione di origine subtropicale. Ne conseguono condizioni Meteo in miglioramento con temperature in netto rialzo. Fino a venerdì poco altro da segnalare se non la possibilità di locali piovaschi o veloci temporali sulle Alpi. In vista del weekend, invece, si intravede la possibilità di un nuovo peggioramento con aumento del rischio ...

Meteo : in Lombardia atteso peggioramento con temporali Nel weekend : Milano, 17 lug. (AdnKronos) – Sulla Lombardia è in atto una graduale espansione di un promontorio di alta pressione di origine subtropicale. Ne conseguono condizioni Meteo in miglioramento con temperature in netto rialzo. Fino a venerdì poco altro da segnalare se non la possibilità di locali piovaschi o veloci temporali sulle Alpi. In vista del weekend, invece, si intravede la possibilità di un nuovo peggioramento con aumento del ...

Scioperi - tegola sull'esodo di fine luglio : Nel weekend si fermano treni e aerei : fine luglio nero sul fronte del trasporti. Mentre milioni di italiani si apprestano a mettersi in viaggio per il grande esodo estivo ecco arrivare puntuali gli Scioperi a raffica nel settore dei ...

Scioperi - tegola sull'esodo di fine luglio : Nel weekend fermi treni e aerei : fine luglio nero sul fronte del trasporti. Mentre milioni di italiani si apprestano a mettersi in viaggio per il grande esodo estivo ecco arrivare puntuali gli Scioperi a raffica nel settore dei ...

Sciopero dei trasporti - treni e voli fermi per stop di 24 ore Nel weekend : Sciopero dei trasporti, treni e voli fermi per stop di 24 ore nel weekend Sciopero dei trasporti, treni e voli fermi per stop di 24 ore nel weekend Continua a leggere L'articolo Sciopero dei trasporti, treni e voli fermi per stop di 24 ore nel weekend proviene da NewsGo.

Aeroporti : grande affluenza Nel weekend a Zurigo e Ginevra : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve