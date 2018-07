Nel primo teaser di The Walking Dead 9 la nuova vita di Rick e l’unione di Daryl e Maggie

AntoNella Clerici/ Video - Ecco il ritorno di Portobello con il primo promo : Da ottobre torna il Rai lo storico programma tv condotto, trent'anni fa, da Enzo Tortora. Antonella Clerici prenderà il suo posto e nel primo promo invita i telespettatori a partecipare(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 21:13:00 GMT)

App Nugo - Nel primo mese oltre 60mila download : Teleborsa, - Bilancio positivo per Nugo , l'applicazione per la mobilità integrata con mezzi pubblici e condivisi, a un mese dalla sua nascita. oltre 60mila download in un mese dagli store Android e ...

App Nugo - Nel primo mese oltre 60mila download : Bilancio positivo per Nugo , l'applicazione per la mobilità integrata con mezzi pubblici e condivisi, a un mese dalla sua nascita . oltre 60mila download in un mese dagli store Android e iOS, ...

LIVE Italia-Spagna - Europei hockey pista in DIRETTA : sfida di lusso per il primo posto Nel girone : Dopo quattro convincenti vittorie l’Italia si gioca il primato del girone nello scontro diretto contro i padroni di casa della Spagna, nella partita che chiude il programma del gruppo B degli Europei 2018 di hockey su pista di La Coruña. Gli azzurri sono costretti a vincere per assicurarsi il primo posto del raggruppamento, infatti le due compagini sono in vetta a pari punti ma gli iberici dispongono di una differenza reti migliore ...

Il mistero dell’Hunley - il primo sottomarino del mondo ad affondare una nave nemica - inabissatosi a sua volta in circostanze poco chiare Nel 1864 : L’Hunley e gli 8 membri del suo equipaggio sono spariti nel febbraio 1864 dopo aver segnalato di aver posizionato cariche esplosive sullo scafo della nave USS Housatonic presso il porto di Charleston, risultando così il primo sottomarino del mondo in grado di affondare una nave nemica. Da quando il sottomarino è stato prelevato dal fondale dell’oceano nel 2000, gli scienziati lavorano per determinare perché non sia mai tornato in superficie. Gli ...

Spoleto d'Estate. Il recital con Giancarlo Giannini e la danza di 'Mediterranea' di G. Bigonzetti Nel primo weekend della kermesse : Tra i protagonisti e gli spettacoli che compongono il cartellone di "Le Quattro Stagioni " Spoleto d'Estate" - il contenitore di proposte culturali del Comune di Spoleto " ci sono Christian De Sica, ...

LIVE Italia-Ungheria - Europei pallanuoto in DIRETTA : Settebello da sogno - 5-0 Nel primo tempo! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Ungheria: anche per il Settebello è arrivato il momento della verità agli Europei di pallanuoto in corso a Barcellona. La sfida, in programma alle ore 20.30, designerà la squadra che vincerà il Gruppo A, posizione che assicura il passaggio diretto ai quarti di finale del 24 luglio, evitando gli ottavi, concedendo due giorni di riposo in più e portando così ad evitare le prime degli altri ...

LIVE Italia-Ungheria - Europei pallanuoto in DIRETTA : il Settebello si gioca il primo posto Nel girone : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Ungheria: anche per il Settebello è arrivato il momento della verità agli Europei di pallanuoto in corso a Barcellona. La sfida, in programma alle ore 20.30, designerà la squadra che vincerà il Gruppo A, posizione che assicura il passaggio diretto ai quarti di finale del 24 luglio, evitando gli ottavi, concedendo due giorni di riposo in più e portando così ad evitare le prime degli altri ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo 2018 : Nel trap maschile è DOPPIETTA ITALIA!!! Primo Prosperi - secondo Frasca : Una fantastica DOPPIETTA nel trap maschile regala all’Italia la vetta momentanea del medagliere prima della prova a coppie miste, nell’ultima tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo, in corso a Tucson, negli USA. Nella notte italiana, nella finale del trap maschile si è classificato Primo Simone Lorenzo Prosperi, mentre è giunto secondo Erminio Frasca. Prosperi, classe 1985, ha chiuso la finale a sei con 43/50, precedendo ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo 2018 : Nel trap maschile è DOPPIETTA ITALIA!!! Primo Prosperi - secondo Frasca : Una fantastica DOPPIETTA nel trap maschile regala all’Italia la vetta momentanea del medagliere prima della prova a coppie miste, nell’ultima tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo, in corso a Tucson, negli USA. Nella notte italiana, nella finale del trap maschile si è classificato Primo Simone Lorenzo Prosperi, mentre è giunto secondo Erminio Frasca. Prosperi, classe 1985, ha chiuso la finale a sei con 43/50, precedendo ...

Padre del think tank salviniano Ecco Sofo - il compagno di Marion Il primo incontro a Firenze Nel 2016 : La storia d'amore tra Vincenzo Sofo e Marion Le Pen, nipote della leader del Front Natonal francese e probabile futuro candidato della destra alle Presidenziali francesi, ha un fortissimo legame con la politica. E proprio... Segui su affaritaliani.it

Padre del think tank salviniano Ecco il compagno di Marion Le Pen Il primo incontro a Firenze Nel 2016 : La storia d'amore tra Vincenzo Sofo e Marion Le Pen, nipote della leader del Front Natonal francese e probabile futuro candidato della destra alle Presidenziali francesi, ha un fortissimo legame con la politica. E proprio... Segui su affaritaliani.it

Nel primo «caccia» del dopo Brexit c'è anche Leonardo : Paolo Stefanato La premier britannica Theresa May ha scelto la prima giornata del Farnborough International Airshow per dare una notizia di grande rilievo per tutta l'industria aeronautica ...

Mutui - cala l'importo medio erogato Nel primo semestre : Risultati in chiaroscuro sul fronte dei Mutui nei primi sei mesi dell'anno. E' questo il bilancio emerso dall'Osservatorio congiunto Facile.it - Mutui.it , realizzato su un campione di oltre 40mila ...