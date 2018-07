NBA – Il saluto degli Spurs a Leonard e Green è alquanto… diverso! I fan ironizzano | “le

sportfair

: Drake-DeRozan: “Vorrei dirti mille volte grazie” - mariot_22 : Drake-DeRozan: “Vorrei dirti mille volte grazie” -

(Di giovedì 19 luglio 2018) L’addio social dei San Antonioa Kawhie Dannynon passa inosservato: i fan notano subito una differenza davvero particolare Nel pomeriggio di ieri, Toronto Raptors e San Antoniosi sono accordati sulla trade che ha posto fine alla telenovela Kawhi. Il numero 2 nero-argento è stato scambiato (insieme a Danny) in una trade che ha spedito DeRozan, Poeltl e una scelta 2019 in Texas. Glihanno dato l’addio via social ai due giocatori, con modalità simili: una foto per ognuno, con la scritta ‘Thank you’. Una piccola, grande, differenza però non è sfuggita ai fan: la scritta di ringraziamento nella foto di Dannyè molto più grande di quella presente nel post dedicato a Kawhi. I tifosi, con un po’ di malizia, hanno attribuito la differenza all’atteggiamento di Kawhi, assente per tutta la scorsa stagione a causa di un ...