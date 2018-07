Naspi | come non perderla con la nuova offerta di lavoro congrua

Naspi docenti : come fare domanda di disoccupazione : Dallo scorso 1° luglio gli insegnanti precari della scuola italiana possono accedere alla domanda di disoccupazione – Naspi docenti -, il sussidio che spetta ai precari della scuola il cui contratto è scaduto il 30 giugno 2018. Esattamente come tutti gli altri lavoratori dipendenti, che perdono il posto di lavoro involontariamente, anche supplenti e docenti precari possono beneficiare della nuova Assicurazione sociale per ...

Come "funziona" la Naspi per pensionati : tutte le cose da sapere : Non sono pochi in Italia i pensionati che per diversi motivi decidono di continuare a lavorare. Naspi per i pensionati: chi ne ha diritto Le tipologie di lavoro "post-pensione" sono...

Naspi - come funziona per i pensionati : Ci sono pensionati che per diversi motivi decidono di continuare a lavorare . Ad esempio, ce ne sono alcuni che hanno ottenuto il riconoscimento della pensione in età non molto avanzata , il che era ...