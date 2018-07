Napoli | i neo azzurri si presentano Verdi | «Qui la mia scelta migliore» E Fabian si

La festa per la nomina gli costa cara - revocato incarico al neo primario di Napoli : È stato revocato l'incarico al dottor Francesco Pignatelli, il primario dell'Ospedale del Mare di Napoli che aveva 'ordinato' la dimissione di tutti i pazienti del reparto che aveva appena iniziato a dirigere per festeggiare la sua nomina. La decisione è stata presa dal direttore generale dell'Asl Napoli 1 "per i gravi fatti di cui lo stesso si è reso responsabile che hanno leso irrimediabilmente il rapporto fiduciario" in ...

Test di ingresso all'ateneo : a Napoli c'è una seconda chance : La novità introdotta dall'Università suor Orsola Benincasa, dove insegna il presidente dell'Anticorruzione, Raffaele Cantone, per i corsi di Economia, Giurisprudenza, Psicologia e Scienze della Comunicazione

Sorpresa - per i neopatentati di Prato la rca costa più che a Napoli : Le tariffe Rc Auto sono diminuite nel corso degli ultimi 5 anni, ma non per tutti. I neopatentati continuano ancora a subire prezzi abnormi e in alcuni casi proibitivi. Lo afferma il Codacons, ...

Vaccinarsi per la vita : ASL Napoli 3 Sud e pediatri FIMP uniti per aumentare la protezione dei neonati : La sanità pubblica e i pediatri di libera scelta della sezione partenopea della Federazione Italiana Medici pediatri (FIMP) si uniscono per informare le famiglie sui vaccini – sulla base dei dati scientifici e dando rassicurazioni contro le fake news – e per offrire attivamente ai bambini più piccoli alcune vaccinazioni. Questa “alleanza” a favore della prevenzione e della salute dei neonati prende il via ufficialmente oggi, realizzando un ...