Napoli | De Laurentiis jr | ' Un ritorno di Cavani? A chi non piacerebbe'

Luigi De Laurentiis : 'Ancelotti valore aggiunto anche per la visibilità del Napoli . L'idea della maglia è stata condivisa con mio padre' : Il lancio della nuova maglia coincide con l'annuncio dell'accordo siglato tra il Napoli e Amazon , grazie al quale il club azzurro sarà il primo al mondo a lanciare un proprio brandstore su Amazon.

Napoli - De Laurentiis traccia un primo bilancio da Dimaro : «Stiamo ammirando come Ancelotti riesce a gestire con fermezza il gruppo» : Abbiamo fatto questo accordo con Tim Vision che io spero di estendere anche al mondo del cinema e dell'audiovisivo". "Staremo fuori per un periodo di tempo: dal 2 al 5 a Dublino, poi dal 5 all'8 ...

Napoli - la verità di De Laurentiis su Cristiano Ronaldo : Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il patron parla a 360° di un affare che poteva essere e che non è stato, spiegando nel dettaglio modalità e motivazioni

Napoli - De Laurentiis spiega : “ecco perchè non ho preso Cristiano Ronaldo” : Napoli, De Laurentiis ha svelato i motivi che l’hanno portato a non acquistare Cristiano Ronaldo nonostante l’amicizia con Mendes Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha spiegato il motivo del mancato assalto a Cristiano Ronaldo. Il patron partenopeo, parlando a Radio Kiss Kiss, ha analizzato le calde ore di mercato nelle quali avrebbe potuto piazzare il colpo: “Mendes è un amico, siamo stati a casa sua a parlare ...