Napoli | ancora un' aggressione nel quartiere Vasto | 15enne presa a pugni da un

Napoli - Insigne : "Saremo ancora noi l'anti-Juve. CR7? Preferisco Messi" : L'attaccante azzurro: "Le doti del portoghese non sono in discussione. Di sicuro non potrà vincere le partite da solo. Ancelotti è il nostro top player"

Napoli - Ghoulam ancora operato. Visite mediche per Meret : Via vai di calciatori azzurri oggi a Villa Stuart, vecchi e nuovi. Faouzi Ghoulam è stato operato questa mattina dal professor Mariani, assistito dal medico sociale del Napoli, Alfonso De Nicola. Il ...

Ghoulam - ginocchio ancora gonfio/ Cure fai da te in Usa e il Napoli lo richiama : Juventus più vicina? : Ghoulam, ginocchio ancora gonfio, Cure fai da te in Usa e il Napoli lo richiama: Juventus più vicina? Non si è ancora conclusa l'odissea per il terzino sinistro della nazionale algerina(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 11:08:00 GMT)

Agente Lobotka : 'Col Napoli parlo da mesi ma l'offerta non è ancora sufficiente' : Arsenal? Ci sono solo degli apprezzamenti mentre per quanto riguarda il PSG si parla di uno dei club più forti al Mondo. Stanislav può giocare a quei livelli. Clausola? Non è un problema. Se arriva ...

Il Napoli punta - ancora - su Grassi : un'arma per l'acquisto di Lainer? : Cinquecentomila euro di controriscatto versati alla Spal. Così il Napoli ha riportato momentaneamente in azzurro Alberto Grassi, centrocampista che Giuntoli prese dall'Atalanta nel primo anno dell'era ...

Napoli - sequestrano ambulanza non in servizio : ancora aggressioni al 118 : Ennesimo sequestro di un'ambulanza, costretta a dirottare la propria direzione da un gruppetto di persone che pretendevano di utilizzare il mezzo di soccorso. L'episodio è accaduto stamattina e ...

F1 Francia - Alonso : «Ancora non ho pensato a IndiaNapolis» : LE CASTELLET - Fernando Alonso era l'unico non francese presente in conferenza stampa. Reduce dal successo a Le Mans, ha voluto raccontare le emozioni dello scorso fine settimana: ' Sensazione ...

Hamsik : 'Sono ancora del Napoli - ma potrei andare in Cina' : 'Sono ancora un giocatore del Napoli, al momento nulla è cambiato ma c'è la possibilità di un trasferimento in Cina'. Il capitano del Napoli, Marek Hamsik, si esprime così sul suo futuro. 'Ho detto al ...

"Si muore ancora di cancro a Napoli nel 2018. Amici - aiutatemi : ho bisogno di voi" : "Si può morire di carcinoma maligno a Napoli nell'estate 2018? Sì, si può morire. Amici, aiutatemi: ho bisogno di voi". Questo il drammatico appello su Facebook scritto da Maria Dolores Peduto, 55 anni di Napoli, architetto. Maria Dolores, scrive "Il Mattino", appena un mese fa, dopo una mammografia, ha scoperto di avere un tumore al seno. Ora è in cura all'ospedale "Incurabili" di Napoli, ma non può operarsi ...

Napoli - ancora violenza al Loreto mare : ambulanza sequestrata insieme all'equipaggio : ambulanza sequestrata e personale sanitario minacciato all'ingresso dell'ospedale Loreto mare. È il secondo caso di azione coatta e violenta per costringere infermieri e autisti del 118 a trasportarsi ...

Diretta/ Juventus Napoli Under 15 (risultato live 2-0) info streaming video e tv : i bianconeri spingono ancora : Diretta Juventus Napoli Under 15, info streaming video e tv: orario della partita valida come prima semifinale del campionato. Il torneo giovanile è riservato alla categoria Giovanissimi(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 18:34:00 GMT)

Jorginho al Manchester City?/ Napoli e Citizens non ancora d’accordo : parla l’agente : Jorginho al Manchester City? Napoli e Citizens non sono ancora d’accordo: parla l’agente del centrocampista, che racconta anche di Guardiola e Ancelotti(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 15:15:00 GMT)

Napoli - De Laurentiis : 'Così il Var lascia ancora la dietrologia sui vantaggi alla Juventus' : ROMA - De Laurentiis traccia un bilancio del Var e indica la strada che secondo lui dovrebbe seguire la classe arbitrale dalla prossima stagione. ' Nel calcio si è quasi tutti Ponzio Pilato - dice il ...

Napoli - ancora violenza : aggredito infermiere al Cardarelli - calcio nelle parti basse e schiaffi : Notte di violenza all'ospedale Cardarelli, tra le mura del reparto di Chirurgia 1 dove si è consumata l'ennesima aggressione ai danni di un infermiere. Il sanitario napoletano di 53...