Napoli | Ancelotti riparte da Sarri E i tifosi sognano

Napoli - Prandelli applaude De Laurentiis : 'Ancelotti? Una genialata' : Napoli - Cesare Prandelli applaude il Aurelio De Laurentiis : 'L'arrivo di Ancelotti ? Solo uno come De Laurentiis poteva pensare a Carlo, la sua è stata una vera genialata. Ancelotti è una sicurezza ...

Napoli - Hysaj : 'Ronaldo? Noi abbiamo Ancelotti. E' un grande - di Sarri resterà il gioco' : Sarri "ha lasciato il bel gioco" dell'anno scorso, ma bisogna guardare avanti con fiducia: "Sarà un campionato bellissimo - ammette Hysaj su Sky Sport, direttamente dal ritiro di Dimaro - sarà una ...

Napoli - Hysaj : 'Con Ancelotti e Cristiano Ronaldo sarà una super Serie A' : Elseid Hysaj , difensore del Napoli, ha parlato a Sky Sport per fare il punto sui primi giorni di ritiro e della stagione che sta iniziando: 'sarà un bellissimo campionato, soprattutto con gli arrivi di Cristiano Ronaldo alla Juventus e Ancelotti qui. ...

Luigi De Laurentiis : 'Ancelotti valore aggiunto anche per la visibilità del Napoli. L'idea della maglia è stata condivisa con mio padre' : Il lancio della nuova maglia coincide con l'annuncio dell'accordo siglato tra il Napoli e Amazon , grazie al quale il club azzurro sarà il primo al mondo a lanciare un proprio brandstore su Amazon.

Calciomercato Napoli - quattro nomi che infiammano i tifosi : pronto il colpo per Ancelotti [DETTAGLI] : Calciomercato Napoli – Il Napoli è pronto a rispondere alla Juventus, il club azzurro ha intenzione di piazzare almeno un altro colpaccio per il tecnico Carlo Ancelotti. quattro nomi che infiammano la piazza: Di Maria, Benzema, Cavani, Vidal. Chiuso il mondiale adesso il club può pensare veramente in grande, oggi il quotidiano Bild rilancia l’interesse del Napoli per Arturo Vidal, calciatore stimato da Ancelotti, ma il profilo ...

Calciomercato Napoli : in arrivo il bomber che piace ad Ancelotti - Karim Benzema : dal profilo Twitter del giocatore Il numero nove è già stato preso da Simone Verdi, ma non vuol dire che il Napoli non sia alla ricerca di un bomber di razza per la prossima stagione. Ruolo incarnato ...

Napoli - Ancelotti chiama Di Maria. Cavani semplice suggestione - ma… : Ancelotti chiama DI MARIA- L’effetto Cristiano Ronaldo sulla Serie A potrebbe favorire di riflesso anche il Napoli. Come riportato dai colleghi di “SportMediaset“, il club partenopeo sarebbe pronto a mettere le mani su Angel Di Maria. L’esterno argentino, attualmente in forza al PSG, piace anche all’Inter di Spalletti. Perchè si può? Di Maria avrebbe già […] L'articolo Napoli, Ancelotti chiama Di Maria. Cavani ...

Napoli - Ancelotti adesso fa il mercato : “telefono caldissimo” : Il Napoli accelera sul mercato, grazie anche all’impatto di Carlo Ancelotti che ha alzato la cornetta per smuovere le acque… Carletto Ancelotti vuole rispondere alla Juventus e per farlo scende in campo in prima persona sul mercato. Guai a dire che Giuntoli venga prevaricato, ma una telefonata di Carletto fa sempre bene ed addolcisce trattative molto complesse. Così, il tecnico del Napoli, sta provando a tastare il terreno per ...

Di Maria al Napoli - Ancelotti lo chiama/ Ultime notizie - il PSG non lo considera - il nodo è l'ingaggio : Di Maria al Napoli, Ancelotti lo chiama. Ultime notizie, il PSG non lo considera, il nodo è l'ingaggio. Il tecnico del club partenopeo avrebbe contattato il nazionale argentino (Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 08:10:00 GMT)

Calciomercato Napoli - Di Maria : mossa Ancelotti : ... secondo quanto si legge questa mattina sulle colonne del 'Corriere dello Sport', Carlo Ancelotti ha avuto un contatto telefonico con il 'Fideo', che conosce bene dai tempi in cui allenava il Real ...

Napoli - Diawara : "Ancelotti il nostro uomo in più" : Il guineano, intervenuto a Radio Kiss Kiss, è pronto a prendersi finalmente le chiavi della mediana azzurra, Hamsik permettendo: ''Io conosco il ruolo, lui deve adattarsi''

Napoli - da precari a possibili protagonisti Ancelotti chiude l era dei titolarissimi : DIMARO FOLGARIDA - Da precari a possibili protagonisti. L'arrivo di Carlo Ancelotti ha già azzerato le gerarchie tra i titolarissimi e le seconde linee, che erano state invece relegate in disparte ...

Napoli - da precari a possibili protagonisti : Ancelotti chiude l'era dei titolarissimi : Stesso discorso per Marko Rog, escluso in extremis, proprio per il suo scarso utilizzo in serie A, dalla lista della Nazionale croata, vice campione del mondo nella rassegna iridata appena conclusa ...