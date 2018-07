Muore perché manca la Tac | task force in Molise

meteoweb.eu

(Di giovedì 19 luglio 2018) Il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha inviato inunaper accertare i fatti in relazione alla morte del cittadino di 47 anni, deceduto ieri sera per aneurisma cerebrale nell’ospedale pugliese di San Giovanni Rotondo, dopo un’odissea di altri due ricoveri a vuoto sul territorio molisano per lanza di una Tac. Ladi esperti del ministero, coadiuvata dai Nas – riferisce il dicastero in una nota – resterà inil tempo necessario ad acquisire documenti, atti e ogni elemento utile a fare completa chiarezza rispetto all’accaduto. L’episodio servirà a fare luce sul percorso di cura in ambito neurologico in. Occorre infatti accertare le inefficienze organizzative, le eventuali responsabilità personali degli operatori, ma anche gli eventuali errori causati da cattiva programmazione della politica ...