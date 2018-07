Municipio IV Inaugurata Villa Farinacci

romadailynews

(Di giovedì 19 luglio 2018)IV.– “Ieri, 18 Luglio. abbiamo finalmente inaugurato – scrive in un comunicato Roberta della Casa, presidente del IVdi Roma –, con una cerimonia ricca di emozioni ed una numerosa partecipazione dei cittadini che hanno confermato la necessità di avere un bene pubblico a disposizione del territorio per eventi culturali. “Per dare continuità al percorso Con Noi questo importante immobile di proprietà capitolina torna finalmente al servizio dei cittadini. Con le attività culturali e socio-educative che vi si promuoveranno,si candida a divenire un centro di riferimento polivalente per il quartiere Ponte Mammolo e in particolare per la zona Casal de’ Pazzi. Con Noi questo importante immobile di proprietà capitolina torna finalmente al servizio dei cittadini. Con le attività ...