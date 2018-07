Multa Google | ira di Trump contro l' Ue

Google - Trump attacca l’Ue per la maxi Multa : “Si approfittano degli Stati Uniti” : Google finisce in mezzo alla guerra dei dazi tra Washington e Bruxelles. Il presidente americano Donald Trump chiama in causa il colosso di Mountain View, criticando la maxi multa da 4,34 miliardi di euro imposta dalla commissione Ue per aver abusato della posizione dominante del suo sistema operativo Android. “Ve l’avevo detto! L’Unione europea ha appena dato una multa da 5 miliardi di dollari a una delle nostre più grandi aziende, ...

Trump rompe l'ennesimo protocollo e attacca anche la Fed. Sulla Multa a Google non perde l'occasione per fare propaganda anti-Ue : Trump, ancora una volta, punta il dito contro un'importante istituzione americana. Questa volta il suo bersaglio è la Fed, la banca centrale americana, 'colpevole' di aver alzato i tassi d'interesse. Una decisione, questa, di cui il presidente si è detto "non contento". In un'intervista alla Cnbc, di cui sono stati diffusi alcuni estratti, Trump ha spiegato che, a suo parere, i tassi di interesse alti mettono gli Stati Uniti in una ...

L’UE Multa Google di 4.3 miliardi di € : Pronto il ricorso : L’Unione Europea ci va giù pesante con Google ed infligge una multa da ben 4.3 miliardi di euro per posizione dominante di Android. Già Pronto il ricorso multa altissima per Google da parte della Commissione Europea La Commissione Europea ha multato Google ufficialmente per una cifra pari a 4.3 miliardi di euro per posizione dominante […]

Maxi-Multa a Google - Trump : «L’Ue approfitta degli Usa - ma non per molto» Il ricorso di Big G|Sanzioni miliardarie : Il presidente americano interviene e si scaglia contro la decisione della Commissione europea di sanzionare Mountain View per 4,3 miliardi di euro

COSA SUCCEDE AD ANDROID DOPO LA Multa A GOOGLE DA 4.3 MILIARDI?/ Poco probabile lo sviluppo di nuovo OS : GOOGLE, MULTA record: 4.3 miliardi per ANDROID. Ultime notizie: abuso di posizione dominante da parte della società di Mountain View, è la più alta sanzione della storia(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 15:51:00 GMT)

Google : Multa di 5 miliardi di dollari per violazioni antitrust : La Commissione Europea mette in luce i comportamenti negativi di Google e la violazione delle regole antitrust nel mercato Android. Politiche antitrust Stando alle informazioni rilasciate dalla Commissione Europea, Google ha ripetutamente violato le leggi che regolano le politiche antitrust. Il primo abuso consiste nell’inserimento di Chrome e del proprio motore di ricerca fra i servizi di sistema. Quest’operazione garantisce un utilizzo sicuro ...

La Ue Multa Google : ecco come può cambiare il vostro - prossimo - smartphone : ... la danese Margrethe Vetsgager , che punta a punire la posizione dominante di Android, il sistema operativo sviluppato da Mountain View che è presente sull'80% dei telefonini del mondo. Vuol dire che ...

Multa Google porterà ad Android a pagamento per i produttori? Scenari possibili : Non si fa che parlare della Multa Google e pure di Android a pagamento nelle ultime ore: dopo la sanzione della UE a Big G, ecco che la possibilità che il sistema operativo da sempre free per i produttori cominci ad avere un costo e neanche tanto esiguo non è affatto campata in aria. D'altra parte a Mountain View dovranno pure cercare di recuperare qualche spicciolo (si fa per dire). La situazione è abbastanza complessa, vediamo dunque di ...