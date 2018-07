MTV VMAs 2018 | tutte le nomination

superguidatv

(Di giovedì 19 luglio 2018) Annunciate ledegli MTV: Cardi B e The Carters (Beyoncè e Jay-Z) tra gli artisti con il maggior numero di candidature Cresce l’attesa per la prossima edizione degli MTV. Sono state svelate, infatti,ledegli artisti che si contenderanno a fine agosto uno dei premi della kermesse musicale. MTV: date Lunedì’ 20 agostodal Radio City Music Hall di New York si svolgerà la 35esima edizione degli MTV Video Music Awards. Un appuntamento importantissimo per la musica mondiale che vedrà alternarsi sul palcoscenico alcuni degli artisti di maggior successo dell’ultima annata discografica. Boom diper Cardi B, la nuova regina del rap che ha ricevuto ben 10 candidature, mentre a quota 8 si fermano The Carters ossia Beyoncè e Jay Z. Bene anche Childish Gambino e Drake in lizza per sette premi e Bruno Mars ...