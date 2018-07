Moto app | #bastabuche ecco la prima applicazione per segnalare buche

Milano : all'Idroscalo quarta tappa campionato italiano Moto d'acqua (3) : (AdnKronos) - Tra i piloti in gara, anche quest’anno, fra i pluricampioni italiani, europei e mondiali c’è anche Lorenzo Benaglia pluricampione italiano categoria Runabout F1 anche per il 2017, in cima alla classifica provvisoria 2018 per questa categoria, vincitore anche dell’ultima tappa di Brindi

Milano : all’Idroscalo quarta tappa campionato italiano Moto d’acqua : Milano, 18 lug. (AdnKronos) – Al via, all’Idroscalo di Milano, la quarta tappa del campionato italiano moto d’acqua, organizzato dalla federazione italiana motonautica, unico riconosciuto dal Coni. Dal 21 al 22 luglio, per il secondo anno all’Idroscalo di Milano, rider pluricampioni italiani, mondiali ed europei si sfideranno nelle varie discipline. I piloti, di ognuna delle otto categorie diverse che esistono in ...

Milano : all’Idroscalo quarta tappa campionato italiano Moto d’acqua (3) : (AdnKronos) – Tra i piloti in gara, anche quest’anno, fra i pluricampioni italiani, europei e mondiali c’è anche Lorenzo Benaglia pluricampione italiano categoria Runabout F1 anche per il 2017, in cima alla classifica provvisoria 2018 per questa categoria, vincitore anche dell’ultima tappa di Brindisi, seguito da Manuel Reggiani e da Pierpaolo Terreo. Per la categoria Runabout F2 la classifica provvisoria è ...

ANCMA presenta Moto.APP per la sicurezza dei Motociclisti : MOTO.APP è la prima app in Italia dedicata alla sicurezza in moto: permette di registrare tragitti, monitorare lo stile di guida, analizzare e condividere con altri appassionati informazioni e dati e in più consente ai motocilisti di ricevere consigli personalizzati sulla base delle migliori conoscenze disponibili. La nuova app è stata presentata martedì 17 luglio […] L'articolo ANCMA presenta MOTO.APP per la sicurezza dei motociclisti ...

TerreMoto L’Aquila - Guido Bertolaso assolto nell’appello del processo Grandi Rischi bis : “La commissione Grandi Rischi? Un’operazione mediatica. Vogliamo tranquillizzare la gente”. Era il 30 marzo del 2009 e l’allora numero uno della Protezione civile si rivolgeva così all’ex assessora regionale abruzzese, Daniela Stati. Sette giorni dopo ci fu il Terremoto che rase al suolo L’Aquila. Quella frase costò a Guido Bertolaso l’iscrizione nel registro degli indagati e, successivamente, il rinvio ...

TerreMoto L'Aquila - Bertolaso assolto anche in appello : Assoluzione confermata per l'ex capo della protezione civile al processo bis alla Commissione Grandi rischi: era accusato di omicidio colposo e lesioni per le false rassicurazioni sul rischio sismico

Matteo Barbieri - 18enne scomparso in Moto a Roma/ Appello dei genitori a La Vita in Diretta : "Torna da noi" : Matteo Barbieri, un giovane di 18 anni dallo scorso mercoledì sera è scomparso misteriosamente insieme alla sua moto: l'ultimo sms inviato alla fidanzata e la disperazione della famiglia.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 17:04:00 GMT)

F1 - Max Verstappen : “Credo nel progetto Honda. Non penso che il Motore giapponese sia più lento del Renault” : Come ormai è noto, la Red Bull avrà una collaborazione diretta e di primo livello con la Honda per il prossimo Mondiale di Formula Uno. Tuttavia, i problemi di affidabilità evidenziati dal propulsore giapponese non dovrebbero far stare troppo tranquilli i tecnici di Milton Keynes. Max Verstappen, però, non si fascia la testa prima di essersela rotta e crede nel progetto futuro: “C’è ancor un anno e Honda lavorerà duro nel frattempo. ...

MotoGp – Lorenzo sbaglia - Rossi ne approfitta : i sorpassi al Sachsenring tra Jorge e Valentino [VIDEO] : sorpassi e contro sorpassi tra Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, al Sachsenring lo spagnolo ed il Dottore danno spettacolo Valentino Rossi e Jorge Lorenzo si danno battaglia in occasione del nono round del campionato mondiale di MotoGp. I due nemici e colleghi si sorpassano a vicenda sul circuito del Sachsenring. Prima un errore dello spagnolo favorisce il sorpasso di Valentino, poi però è il Dottore a farsi superare in staccata dal rivale, ...

MotoGp - al Sachsenring è la solita bolgia per Valentino Rossi : il cappello animato del tifoso nel segno del Dottore [VIDEO] : Valentino Rossi protagonista sul circuito del Sachsenring, il pilota di Tavullia ‘sulla testa’ dello strano e simpatico tifoso Il Sachsenring si riempie di suoni e colori. Oggi sono previste le qualifiche del Gp di Germania e sul circuito tedesco è già festa. Tra i tanti tifosi pro Valentino Rossi spunta anche un simpatico e geniale supporter. Il ‘valentiniano’ porta in testa un cappello animato che riproduce in ...

