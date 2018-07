Morto a 91 anni progettatore di ponti Christian Menn

“Mio figlio Morto a 18 anni e mi trattate così”. Caterina - il dolore di una madre italiana. Difficile non essere dalla sua parte : cosa sta succedendo : Aveva appena 18 anni Giuseppe Parrettasi, quando, a gennaio scorso, si è fatto scudo morendo innocentemente per mano del pregiudicato 56enne, Salvatore Gerace, arrestato più volte in passato per spaccio di droga, detenzione di armi illegali e rapina. Ha salvato la sua famiglia, la vita di sua madre e quella dei sui fratelli. Ora però è Caterina Villirillo, la madre del 18enne ha parlare. La donna ha scritto una lettera aperta in cui ...

Si tuffa nel fiume e non riemerge Morto un ragazzo di 28 anni a Concesa : Un ragazzo di 28 anni, di origine senegalese, è Morto nel Naviglio della Martesana, all'altezza della frazione di Concesa nel comune di Trezzo sull'Adda.

“Morto annegato”. Una tragedia. Sport in lutto : addio al campione. Aveva solo 35 anni : lutto nel mondo dello Sport: il campione, si legge su AdnKronos, è stato trovato morto annegato nelle acque del porto di Hamilton. Aveva 35 anni. Si tratta del portiere di hockey Ray Emery, che in carriera ha vestito le maglie di Ottawa Senators, Philadelphia Flyers, Anaheim Ducks e Chicago Blackhawks. Il corpo del giocatore, come riporta la polizia locale, è stato ritrovato ieri nelle acque del porto di Hamilton, in Ontario. Secondo le ...

Morto decano della diocesi : don Domenico Pollastro - 98 anni : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Morto decano della diocesi: ...

Cornedo - Giovanni Zamperetti Morto in un incidente a Levico : Un centauro vicentino di 26 anni ha perso la vita in Trentino nei pressi del passo Vezzena a Levico (Trento)

Lecce - sta meglio il bimbo di 8 anni sopravvissuto allo schianto : non sa che il papà è Morto : Il 'piccolo eroe' sta meglio. Sono sensibilmente migliorate le condizioni del bimbo di 8 anni che sabato notte è stato soccorso dalla polizia stradale e dal 118 mentre, in lacrime, vagava nei campi in ...

Lecce - sta meglio il bimbo di 8 anni sopravvissuto allo schianto : non sa che il papà è Morto : Il 'piccolo eroe' sta meglio. Sono sensibilmente migliorate le condizioni del bimbo di 8 anni che sabato notte è stato soccorso dalla polizia stradale e dal 118 mentre, in lacrime, vagava nei campi in ...

Si schianta con la moto : Morto il dottor Aldo De Rossi - ferita la figlia di 12 anni : L'incidente sabato notte ad Adria: per il medico non c'è stato nulla da fare; la figlia di 12 anni invece non corre nessun pericolo.Continua a leggere

Ivrea. È Morto a 76 anni Mario Chiole Allenatore e fondatore Alpini : Oggi l'addio a San Bernardo, dove nel 2016 era stato priore per Sant'Antonio Si è sentito male venerdì sera mentre guardava la semifinale dei mondiali

E' Morto il professore Franco Mandelli : aveva 87 anni : L'associazione italiana contro le leucemia ricorda il professor Franco Mandelli morto all'età di 87 anni. Addio al nostro presidente.

Morto Mandelli - luminare contro la leucemia : aveva 87 anni : 'Addio al nostro presidente , professor Franco Mandelli, una vita dedicata alle malattie del sangue e alla solidarietà'. Così il profilo Facebook dell'Associazione italiana contro le leucemie annuncia ...

Franco Mandelli - Morto l’ematologo e presidente Ail : aveva 87 anni. “Una vita dedicata alle malattie del sangue” : È morto a Roma all’età di 87 anni l’ematologo Franco Mandelli. A darne notizia è stata, sulla sua pagina Facebook, l’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma Onlus (Ail), di cui il professore era presidente onorario. Mandelli ha incentrato la sua attività clinica e di ricerca proprio sulla cura delle leucemie e dei linfomi, dedicando le sue energie in particolare al linfoma di Hodgkin e alle leucemie acute. È stato ...

È Morto a 87 anni Franco Mandelli - il presidente dell’Associazione italiana contro le leucemie (AIL) : È morto a Roma l’ematologo Franco Mandelli, fondatore nel 1969 dell’Associazione italiana contro le leucemie (AIL) e da allora suo presidente. Aveva 87 anni. L’annuncio della morte è stato dato dall’AIL su Facebook. Nella sua lunga carriera Mandelli aveva fatto The post È morto a 87 anni Franco Mandelli, il presidente dell’Associazione italiana contro le leucemie (AIL) appeared first on Il Post.

Franco Mandelli Morto : si spegne a 87 anni il più importante ematologo italiano : È morto oggi a Roma, all'età di 87 anni, Franco Mandelli, considerato il più importante ematologo italiano, fondatore dell'Ail, associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma, di cui era presidente onorario, e della onlus Gimema. Ne dà notizia l'Ail sul suo profilo Facebook: "Addio al nostro Presidente Professor Franco Mandelli, una vita dedicata alle malattie del sangue e alla solidarietà.Anima ...