Morte cerebrale per la donna travolta da Paolini

Verona : Morte cerebrale per la donna coinvolta in incidente sull’A4 con Paolini : Verona, 19 lug. (AdnKronos) – E’ in stato di morte cerebrale Alessandra Lighezzolo, 53 anni di Arzignano, rimasta gravemente ferita nel tamponamento sulla A4 di martedì pomeriggio, dall’auto dell’attore Marco Paolini. Per la donna all’ospedale di Borgo Trento (Verona), dove era stata ricoverata subito in condizioni disperate, è iniziato nel primo pomeriggio è in atto la procedura di accertamento della morte, ...

Ambulanza impegnata e Tac in manutenzione : Morte cerebrale per un 47enne a S.Giovanni Rotondo : Il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha inviato una task force, coadiuvata dai Nas, per indagare sulla vicenda

Odissea per una Tac e Morte cerebrale del 47enne larinese : il ministro della Salute invia in Molise una task force per accertare i fatti : Il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha inviato in Molise una task force per accertare i fatti in relazione alla morte celebrale dell'uomo di 47 anni di Larino, dichiarato cerebralmente morto e ...

Molise - ambulanza impegnata e Tac ko Morte cerebrale per un 47enne Il ministro invia i Nas : 'Vogliamo andare rapidamente a fondo su questa vicenda - afferma il ministro Grillo - non è possibile morire per cattiva organizzazione e sostanziale mancanza di assistenza. Tanto più in una regione, ...

