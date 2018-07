Mondo TV in rally : 19/07/2018 17:06 Mondo TV prolunga il rally, +9,37%, fino al test della trend line che scende dai massimi di dicembre a 4,60 circa. Oltre questa soglia il quadro grafico migliorerebbe sensibilmente preludendo al ...

Mondo del Rally con il fiato sospeso - Paolo Andreucci coinvolto in un grave incidente : si teme per la sua vita : Il 10 volte campione italiano di Rally Paola Andreucci è stato coinvolto in un terribile incidente nei pressi di Bajardo: il pilota è stato trasportato in ospedale in elicottero Un grave incidente ha coinvolto l’equipaggio di Peugeot Sport Italia composto da Paolo Andreucci e Anna Andreussi. I due campioni italiani, vincitori di ben 10 titoli nazionali di Rally, mentre erano impegnati nei test Pirelli sono incappati in un terribile ...