Monchi su Alisson offerta irrinunciabile Ultime notizie | il ds | Pure

Roma - Monchi fa il punto sul mercato : “la cessione di Alisson non cambia le nostre ambizioni. Malcom? Lo seguiamo” : Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Kluivert, Monchi ha parlato del mercato della Roma e del futuro di Alisson “Per Alisson è arrivata una offerta molto importante, fuori mercato, abbiamo valutato pro e contro e alla fine abbiamo fatto una scelta di parlare col Liverpool per trovare un accordo. E’ un messaggio di mancanza di visione? Per me no, la Roma continua allo stesso livello, abbiamo venduto due ...

Calciomercato Roma - Monchi : “Alisson è a Liverpool - accordo a un passo” : “Alisson? Fino ad ora non abbiamo ancora chiuso. Il ragazzo è a Liverpool, siamo in una fase avanzata della trattativa. Se tutto va come deve, penso si chiuderà presto”. Lo ha detto il direttore sportivo della Roma, Monchi, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Justin Kluivert, parlando della cessione di Alisson al Liverpool. “E’ arrivata un’offerta molto importante, fuori mercato. ...

Roma - via al dopo-Alisson : tutti i nomi sul taccuino di Monchi : La Roma si appresta a salutare Alisson, il portiere è in procinto di firmare un nuovo contratto con il Liverpool dopo i disastri di Karius Karius bocciato, arriva Alisson. Il portiere della Roma si appresta a firmare con i Reds, lasciando dunque i giallorossi senza un primo portiere al quale affidare il ruolo di numero 1. Dunque il ds Monchi si è già messo al lavoro per rafforzare il reparto, con una serie di sondaggi che potrebbero ...

Roma - Monchi fa il punto sul mercato : “per Sabatini Alisson va al Chelsea? Ecco cosa gli dico. E su Florenzi…” : Intervenuto in conferenza stampa per presentare Mirante e Santon, il direttore sportivo della Roma ha fatto il punto sul mercato “Sabatini dice che Alisson andrà al Chelsea per 70 milioni? Ho letto l’intervista perché ho l’abitudine di leggere tutto. Scherzando un po’, come lui l’ha portato magari sa meglio di me quello che dice il mercato. A volte l’informazione che va in giro non è quella reale, non ...

