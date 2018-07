Modella allatta sfilando | le provocazioni di Sport Illustrated

dilei

: Avete presente la storia che circola in rete della modella che allatta in passerella e tutti a fare la schiuma dall… - TheQueenFather : Avete presente la storia che circola in rete della modella che allatta in passerella e tutti a fare la schiuma dall… - ApocalisseLaica : Bufera sulla modella che allatta la figlia mentre sfila. Lei replica: “Umiliante e irreale”: Mara Martin ha… - mimiartino : La modella che allatta mentre sfila in passerella in costume da bagno -

(Di giovedì 19 luglio 2018) La sfilata diSwimsuit, andata in scena durante la “Miami Swim Week” di luglio 2018, ha catturato l’attenzione degli addetti al settore e non solo. Il brand americano, nato dal periodicoivo omonimo e celebre per aver messo in copertina da sempre modelle formose e “in carne”, lontane dall’immagine di magrezza eccessiva proposta da tanti stilisti in passerella, questa volta è andato oltre. Per la “Miami Swim Week” ha fatto sfilare ragazze normali, modelle per un giorno, di etnia e taglie diverse tra loro: dalle longilinee a quelle decisamente più rotonde, almeno per gli standard imposti dalla moda. Con tanto di pancetta e cellulite orgogliosamente esibita. Insieme a loro, hanno sfilato anche una ragazza con la protesi a una gamba (che ci ha ricordato Chiara Bordi, che parteciperà a Miss Italia con il suo arto ...