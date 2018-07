Mobilità elettrica | Enel installerà 300 colonnine di ricarica nei porti italiani

Nissan accelera la Mobilità elettrica per i taxi in Italia : La tutela dell’ambiente, l’utilizzo responsabile delle risorse e la lotta agli effetti del cambiamento climatico sono le principali sfide che le nostre città devono affrontare nei prossimi decenni in materia di sostenibilità...

Datamatic si lancia nel mondo della Mobilità elettrica con VivoBike : ... che ci ha permesso di conquistare posizioni di assoluto rilievo in diversi settori e crescere anche in anni particolarmente difficili a livello di economia generale', dichiara Stefano Martini, ...

Connessa - elettrica e smart : la Mobilità del futuro secondo Bmw : Nel grande e nel piccolo, Bmw procede spedita verso la smart Mobility, puntando a un rinnovamento senza precedenti della gamma e lavorando sul quotidiano. La filiale italiana della Casa, per esempio, ...

Stop pesca elettrica - mobilitazione in 13 porti europei : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Pesca elettrica : oggi mobilitazione in 13 porti europei : Sono 13 i porti in tutta Europa in cui oggi i Pescatori di piccola Pesca di diverse nazioni hanno organizzato una mobilitazione nei porti mettendo in atto azioni simultanee di resistenza per protestare contro la Pesca elettrica e per rivolgersi ai decisori affinché bandiscano una volta per tutte la Pesca elettrica in UE. IJmuiden (Olanda), Nieuwpoort (Belgio), Lowestoft (GB), Flensburg sul Mar Baltico (Germania) Mandriola e Torre Grande di ...

Mobilità elettrica a Cividale e Sappada grazie a Enel X : Valorizzare il territorio, portando la Mobilità elettrica nei più importanti e affascinanti Borghi italiani. Con questo intento è stato firmato il Protocollo d'intesa tra Enel X, la divisione del ...