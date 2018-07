Miss Italia con Francesco Facchinetti | la finale sbarca a Milano

Daniela Ferolla/ L’ex Miss Italia pronta ad una nuova stagione di Linea Verde : tante novità in arrivo : Daniela Ferolla. L’ex Miss Italia pronta ad una nuova stagione di Linea Verde: tante novità in arrivo per l'edizione 2018-2019 del fortunato programma culinario(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 16:22:00 GMT)

Ambiente - acque reflue : la ComMissione Europea apre la 4ª procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia : La Commissione Europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (la prima fase della procedura di infrazione) per violazione delle leggi UE sul trattamento delle acque di scarico urbane. L’Italia – già soggetta ad altre tre procedure di infrazione per violazioni degli obblighi previsti dalla direttiva sulle acque reflue – ora ha due mesi per rispondere: in caso contrario, la procedura avanzerà al parere ...

Italia isolata sulla fine della Missione Sophia : 27 paesi contro uno : Nella riunione di ieri al Comitato Politico e di Sicurezza l'Italia si è ritrovata totalmente isolata e, con l'annuncio di non voler più applicare le regole dell'operazione Sophia sugli sbarchi, mette a rischio il proseguimento la missione navale militare Ue nel Mediterraneo centrale, secondo quanto riferito da fonti europee. L'Italia era "isolata" con 27 paesi contro 1, hanno spiegato le fonti: "Tutti gli Stati membri sono stati ...

Miss Italia 2018 - la finale su La7 : ecco quando : Cambio di location per la finalissima di Miss Italia 2018: ecco dove e quando andrà in onda il concorso di bellezza Grandi novità per la 79esima edizione di Miss Italia, lo storico concorso di bellezza che per la prima volta incoronerà la sua reginetta in una location diversa. A svelare in anteprima assoluta questa novità è la patron Patrizia Mirigliani. ecco cosa ha detto e da dove verrà trasmessa la finale del concorso. Miss Italia 2018, la ...

Miss Mamma italiana parte in Polesine - iscrizioni gratuite : ... ripartono, in tutta Italia, le selezioni del Concorso nazionale di bellezza - simpatia 'Miss Mamma italiana' , marchio registrato di proprietà esclusiva della Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, , ...

Alberto Barachini (Forza Italia) è il nuovo presidente della ComMissione di Vigilanza Rai : Alberto Barachini, candidato di Forza Italia, è il nuovo presidente della Commissione di Vigilanza Rai: è stato eletto alla terza votazione con 22 preferenze, una in più della maggioranza. Vicepresidenti sono stati eletti Antonello Giacomelli del PD e Primo Di Nicola del Movimento 5 Stelle. Nei primi due scrutini, in cui la maggioranza era fissata a 24 voti, Barachini aveva avuto rispettivamente 18 e 19 preferenze. ...

Miss Italia 2018 : la finale a Milano - in diretta su La7 domenica 16 settembre : Miss Italia 2018 Miss Italia sbarca a Milano. Per la prima volta nella sua storia, lo storico concorso di bellezza, giunto alla 79° edizione, incoronerà la nuova Miss nel capoluogo lombardo, dove andrà in scena la finale, in diretta su La7 domenica 16 settembre 2018. Ad annunciarlo è la patron della kermesse, Patrizia Mirigliani, la quale precisa che “Jesolo rimane ad ogni effetto la base delle selezioni nazionali”. La località ...

