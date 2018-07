Milleproroghe | prima bozza del decreto | riforma intercettazioni slitta al 31 marzo Il

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 luglio 2018) Le nuove norme sullenon entreranno in vigore il prossimo 26 luglio. Nelche il governo Conte si prepara a varare è contenuto un articolo che “sterilizza” lae posticipa l’attuazione al 312019, dando di fatto il tempo a Lega e M5s di modificare la legge voluta da Andrea Orlando e criticata non solo dalle opposizioni dell’epoca, ma anche dalle varie anime della giustizia. Ladel, composto di 11 articoli e visionato dall’Ansa, contiene anche l’estensione del bonus di 500 euro per i 18enni, che sarà valido per tutto il 2018. Tra le misure anche lomento delle graduatorie delle scuole, una proroga per la certificazione dei danni relativi ai terremoti e misure sull’Isee, piante esotiche, certificati veterinari. Vengono inoltre fissate elezioni per le province il 14 ottobre 2018. La ...