Milano Si alla fideiussione per la Società sportiva Scarioni

Mercati positivi. Milano resta alla finestra : Ieri in un analogo intervento al Senato, il banchiere ha confermato la valutazione ottimistica dell'economia USA ribadendo che la Fed intende aumentare gradualmente il tasso di interesse. Sessione ...

Milano - Gallinari dona alla città tre nuovi campi da basket - : Nell'ambito dell'iniziativa "We playground Together", la stella dei Los Angeles Clippers finanzierà i lavori per mettere a nuovo la struttura di Largo Marinai d'Italia e altri due terreni di gioco in ...

Milano - Gallinari dona alla città tre nuovi campi da basket : Milano, Gallinari dona alla città tre nuovi campi da basket Nell’ambito dell’iniziativa "We playground Together", la stella dei Los Angeles Clippers finanzierà i lavori per mettere a nuovo la struttura di Largo Marinai d'Italia e altri due terreni di gioco in periferia Parole chiave: ...

Cesare Cremonini - Una notte a San Siro/ Diretta e scaletta : "Perchè dipende dalla musica" (Concerto Milano) : Cesare Cremonini, Una notte a San Siro: su RaiDue, in prima serata, il concerto tenutosi il 20 giugno a Milano. scaletta, info e anticipazioni dell'evento(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 23:18:00 GMT)

Campus party a Milano - tra i relatori anche Marco Vallarino : ... antidiluviano abbia ancora successo è provare a giocare con una di queste storie interattive, che -come detto da Sheldon Cooper in The Big Bang Theory- sfruttano il chip grafico più potente al mondo:...

500 anni dalla morte di Leonardo : Milano si prepara a celebrarlo : Il Piccolo Teatro a settembre 2018 porterà in scena spettacoli dedicati al grande genio dell'artista. Mentre la Fondazione Stelline e Museo del Novecento nella primavera del 2019 si terrà una mostra ...

Milano : si dà fuoco in strada davanti alla polizia : Si è dato fuoco a Milano, in strada, il giovane di 29 anni poi trasportato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda del capoluogo. A dare l'allarme nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16, sono stati dei passanti che hanno visto un ragazzo che armeggiava con una tanica di benzina all'angolo fra viale Zara e via Laurana. Il 29enne, di origini marocchine secondo le prime informazioni, si sarebbe cosparso di liquido infiammabile per poi ...

Milano - uomo si dà fuoco in strada davanti alla polizia (FOTO) : A Milano, all'angolo fra viale Zara e via Laurana, un uomo si è dato fuoco in strada. L'accaduto si è verificato nel primo pomeriggio di oggi e, stando alle notizie riportate dai media locali, il ferito è un egiziano, adesso ricoverato al Niguarda. L'uomo è stato portato d'urgenza - poiché in gravissime condizioni di salute [VIDEO] - presso il reparto ustionati dell'ospedale, uno dei migliori nell'interland lombardo. La scelta di darsi fuoco ...

Milano - momenti di tensione in metro per un migrante fermato con la forza dalla polizia : momenti di tensione a Milano, alla fermata metro Zara, dove un migrante di colore è stato fermato con la forza da una decina di agenti della polizia. L'uomo, sceso dalla metro, avrebbe reagito male ...

Milano - si dà fuoco davanti alla polizia : gravissimo un uomo : Un uomo si è dato fuoco a Milano, all'angolo fra viale Zara e via Laurana, ed è stato portato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda. Secondo una prima ricostruzione, un passante avrebbe dato ...

Milano : si dà fuoco in viale Zara davanti alla polizia - è grave (2) : (AdnKronos) – A chiamare la polizia, poco prima delle 16, sono stati alcuni passanti, che hanno visto il giovane, 29 anni di origine nordafricana, in mezzo alla strada con una tanica di liquido infiammabile in mano che minacciava di darsi fuoco con un accendino. Appena la polizia ha tentato di bloccarlo, il ragazzo si è dato fuoco. Le ustioni più gravi, riferisce il 118, sono al volto e al torace. Gli agenti si sono ustionati lievemente ...

Milano : si dà fuoco in viale Zara davanti alla polizia - è grave : Milano, 16 lug. (AdnKronos) – Un giovane si è dato fuoco a Milano in viale Zara (angolo via Laurana) davanti a una pattuglia della polizia, avvertita e arrivata sul posto dopo le minacce del ragazzo. Il 118, pochi minuti fa, ha portato il giovane in codice rosso al Niguarda, con ustioni di secondo-terzo grado. Sono rimasti leggermente ustionati anche due agenti di polizia che hanno provato a fermarlo, portati anche loro in codice verde ...

Milano : si dà fuoco in viale Zara davanti alla polizia - è grave (2) : (AdnKronos) – A chiamare la polizia, poco prima delle 16, sono stati alcuni passanti, che hanno visto il giovane, 29 anni di origine nordafricana, in mezzo alla strada con una tanica di liquido infiammabile in mano che minacciava di darsi fuoco con un accendino. Appena la polizia ha tentato di bloccarlo, il ragazzo si è dato fuoco. Le ustioni più gravi, riferisce il 118, sono al volto e al torace. Gli agenti si sono ustionati ...

Milano : si dà fuoco in viale Zara davanti alla polizia - è grave : Milano, 16 lug. (AdnKronos) – Un giovane si è dato fuoco a Milano in viale Zara (angolo via Laurana) davanti a una pattuglia della polizia, avvertita e arrivata sul posto dopo le minacce del ragazzo. Il 118, pochi minuti fa, ha portato il giovane in codice rosso al Niguarda, con ustioni di secondo-terzo grado. Sono rimasti leggermente ustionati anche due agenti di polizia che hanno provato a fermarlo, portati anche loro in codice ...