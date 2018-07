Milano | sbaglia la manovra in parcheggio e investe la famiglia | morta una donna

A Milano una donna è stata travolta e uccisa da un'auto che ha sbagliato manovra in un parcheggio condominiale : È morta la donna filippina di 61 anni che ieri è stata travolta da un'auto guidata da una connazionale di 51 anni all'interno del parcheggio di un condomino in via Privata Bisceglie 74, a Milano.Nell'impatto sono state coinvolte altre quattro persone, tutti famigliari della vittima che erano seduti sotto un patio all'esterno di un'associazione cattolica: un uomo di 41 anni, due donne di 38 e 51, un bambino di 10. Nessuno ha ...