Milano | l’Apple Store di Piazza Liberty debutta il 26 luglio

vanityfair

: Felice di condividere con voi il mio coinvolgimento nella campagna @Apple per l'apertura dello store di Piazza Libe… - mecna : Felice di condividere con voi il mio coinvolgimento nella campagna @Apple per l'apertura dello store di Piazza Libe… - arocco1992 : Apple Store di Piazza Liberty: inaugurazione il 26/7 alle 17:00 L’Apple Store di Piazza Liberty a Milano aprirà u… - ohmydyln : RT @mecna: Felice di condividere con voi il mio coinvolgimento nella campagna @Apple per l'apertura dello store di Piazza Liberty a Milano.… -

(Di giovedì 19 luglio 2018) Ore 17 del 262018,: oltre al luogo, ci sono anche data e ora dell’attesa apertura del primo Applenel centro di. Si prevedono folle in delirio: i fan della mela (sempre pronti a nottate in coda per assicurarsi l’ultimo modello di iPhone) avranno il loro tempio italiano. E, stando alle premesse, potrebbe essere tra i più belli al mondo. Avrà le caratteristiche deglidi nuova concezione stislistica e concettuale, come quello di Regent Street a Londra (di cui vi abbiamo parlato qui) e di (ancora) poche città nel mondo. Progettato dall’archistar Norman Foster avrà un design unico al mondo: l’ingresso al negozio avverrà tramite una scalinata di 22 metri che scenderà in profondità per 3,2 metri e porterà al centro del negozio, dove verranno esposti i prodotti. Ma non solo. Infatti, come tutti i prossimi Apple...