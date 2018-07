Milano : derubava anziani e pazienti in ospedali - arrestata ladra seriale : Milano, 19 lug. (AdnKronos) – Individuava le sue prede tra gli anziani più fragili: malati ricoverati in ospedale e anziane parenti di degenti. Approfittando della loro disattenzione o carpendone la fiducia, rubava loro borse e averi, utilizzando anche le chiavi che trovava all’interno per svaligiare i loro appartamenti. Una ‘carriera’ ormai rodata, quella di una 52enne definita ‘la ladra della porta ...

Milano : derubava anziani e pazienti in ospedali - arrestata ladra seriale (2) : (AdnKronos) – Anche in questo caso, accortasi che la vittima si era insospettita, ha prima cercato di impietosirla per poi passare alle minacce e darsi repentinamente alla fuga. In quel frangente, però i poliziotti hanno rinvenuto un paio di occhiali da sole dimenticati sul posto dalla malvivente: gli stessi che la donna indossava nelle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza poste sull’uscio del palazzo della vittima ...