Milano | derubava anziani e pazienti in ospedali | arrestata ladra seriale 2

(Di giovedì 19 luglio 2018) (AdnKronos) – Anche in questo caso, accortasi che la vittima si era insospettita, ha prima cercato di impietosirla per poi passare alle minacce e darsi repentinamente alla fuga. In quel frangente, però i poliziotti hanno rinvenuto un paio di occhiali da sole dimenticati sul posto dalla malvivente: gli stessi che la donna indossava nelle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza poste sull’uscio del palazzo della vittima derubata alla casa di riposo. Ieri mattina la polizia ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip dinei confronti della 52enne, accusata di atti predatori in serie e indagata per furto in abitazione e rapina con l’aggravante dell’avere profittato di circostanze di tempo e di luogo anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. A suo carico sono emersi ...