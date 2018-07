Milano | Casa della carità | in un anno aiutate più di 5 500 persone 2

Milano : Casa della carità - in un anno aiutate più di 5.500 persone : Milano, 19 lug. (AdnKronos) - Nel 2017, grazie a 14.631 donatori, 100 volontari e 78 dipendenti, la Casa della carità ha destinato 4.587.989 euro per prendersi cura di 5.553 uomini, donne e minori, ospitarne 716, fornire assistenza legale a 578 persone, effettuare 516 visite mediche, distribuire 55.

Affittare casa a Milano costa più che a Londra : Secondo le stime, infatti, a Milano si guadagna persino meno di Roma, che si piazza al 22esimo posto nel mondo. Il podio internazionale è dominato ancora dalla Svizzera, con Ginevra che precede ...

Milano : nasconde in casa 3 chili di hashish - arrestata : Milano, 10 lug. (AdnKronos) - nascondeva in casa circa tre chili di droga. Per questo la polizia ha arrestato ieri a Milano una 50enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale della questura di Milano, a seguito di informazioni ricevute

Milano - 13enne violentata dal compagno della madre nel sonno/ Ultime notizie : stupro mentre erano soli in casa : Milano, 13enne violentata dal compagno della madre mentre dormiva: lo stupro in assenza della donna, fuori per lavoro; 28enne arrestato dopo denuncia della vittima.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 15:17:00 GMT)

Milano : nascondono droga e armi in casa - madre e figlio arrestati : Milano, 5 lug. (AdnKronos) - Nascondevano armi e droga in casa. Per questo un 47enne e la madre 70enne sono stati arrestati dai carabinieri. E' accaduto nel pomeriggio di ieri a Milano. A scoprire i due sono stati i militari della stazione di Pieve Emanuele, durante un servizio di contrasto alla cri

Milano : polizia rintraccia anziano scomparso ieri da casa - sta bene : Milano, 5 lug. (AdnKronos) - Era uscito di casa ieri mattina senza farvi più ritorno, gettando nella disperazione i familiari, che avevano persino chiesto aiuto a 'Chi l'ha visto'. ieri sera la polizia lo ha rintracciato e riaccompagnato dai suoi cari. E' finita bene la disavventura di un 75enne sco

Milano - trovato morto nella casa studenti Politecnico/ Ultime notizie - cadavere in stato di composizione : Milano, trovato morto nella casa studenti Politecnico, Ultime notizie, cadavere in stato di composizione scoperto dall'addetta alle pulizie. Forze dell'ordine indagano(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 14:10:00 GMT)

Milano - Giochi invernali 2026 : nuovi palasport e triplo villaggio. Atleti di casa allo Scalo Romana : Tre villaggio olimpici, quattro fan zone, piazza Duomo per le cerimonie e le medaglie. Il sogno di Milano Olimpica prende forma.

Milano - la prima casa rifugio per giovani omosessuali in un edificio confiscato alle mafie : La conferma dal sindaco Sala e l'assessore Majorino: il centro ospiterà ragazzi discriminati e costretti a lasciare la propria famiglia

Festival della Mente : giovedì 12 luglio la presentazione nella Casa degli Atellani a Milano : La presentazione della quindicesima edizione del Festival della Mente si terrà giovedì 12 luglio alle ore 12 nella Sala del Bramante a Casa degli Atellani in Corso Magenta, 65 a Milano. Il Festival della Mente, il primo Festival europeo dedicato alla creatività e all’indagine dei processi creativi, quest’anno si terrà a Sarzana dal 31 agosto al 2 settembre. In programma come sempre incontri, spettacoli e momenti di approfondimento culturale per ...