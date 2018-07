Milano | anziana sbaglia la manovra in auto e travolge una famiglia | una vittima

Milano - ago lasciato nell'addome della paziente : anziana risarcita : Ennesima storia di malasanita' in Italia. Una 78enne di Milano, dopo tante battaglie giudiziarie, ha ottenuto un risarcimento [VIDEO] di 200mila euro per un frammento di ago, dimenticato nel suo addome. L'errore venne commesso dai sanitari dell'Istituto per la maternita' struttura sanitaria che oggi non esiste più nel lontano 1962. All'epoca la signora aveva 22 anni. Il riconoscimento del danno subito, dunque, è avvenuto dopo 56 anni. Un ...

Milano Marathon - runner travolge anziana e va via senza soccorrerla/ La denuncia del marito - procura indaga : runner travolge anziana e va via senza prestare soccorso nella massima indifferenza alla Milano Marathon. Il marito invia una lettera-denuncia alla procura che ora indaga.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 15:24:00 GMT)

Milano - ago lasciato nell'addome della paziente : anziana risarcita : Ennesima storia di malasanità in Italia. Una 78enne di Milano, dopo tante battaglie giudiziarie, ha ottenuto un risarcimento di 200mila euro per un frammento di ago, dimenticato nel suo addome. L'errore venne commesso dai sanitari dell'Istituto per la maternità (struttura sanitaria che oggi non esiste più) nel lontano 1962. All'epoca la signora aveva 22 anni. Il riconoscimento del danno subito, dunque, è avvenuto dopo 56 anni. Un dettaglio ...

Milano - paura in strada per un'anziana accoltellata in un raptus : paura ieri pomeriggio a Trezzano sul Naviglio. In via Leonardo da Vinci, un'anziana di 81 anni stava camminando per strada quando è stata avvicinata e accoltellata da un'altra donna, di 65 anni. Dai ...

Milano : anziana trovata senza vita nel Naviglio : Milano, 4 giu. (AdnKronos) - Il corpo di una donna di 90 anni è stato trovato senza vita nelle acque del Naviglio a Milano, in Ripa di Porta Ticinese all'altezza di via Casale. A dare l'allarme al 118 sono stati alcuni passanti con una telefonata che è arrivata alla centrale alle 7.40 circa. Sul pos

Milano : rapina anziana - arrestato : Milano, 24 mag. (AdnKronos) – Attendeva con fare sospetto la discesa dei passeggeri del tram 91 alla fermata nei pressi di viale Stelvio. Quando si è mosso seguendo una donna di 72 anni, gli agenti di Polizia lo hanno pedinato. Improvvisamente, con una mossa violenta e improvvisa, N.K., 27 anni, di origine marocchina, ha strappato la collana dal collo della signora per poi scappare, ma è stato subito fermato ed arrestato. L’uomo con ...

