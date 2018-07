Milan | altra notte d’ansia | verdetto Tas rimandato a domani dopo le 11 | 00

Milano - maltrattamenti nell’asilo “baby world Bicocca” : condannati ex titolare ed ex coordinatrice : È stato condannato a tre anni di carcere Enrico Piroddi, l’ex titolare dell’asilo milanese “Baby world Bicocca“, arrestato in flagranza di reato nel 2016 per maltrattamenti. La condanna è arrivata anche per l’ex coordinatrice della struttura, Milena Ceres: sette mesi di carcere che si aggiungono ai due anni e nove mesi che aveva già patteggiato nei mesi scorsi, nel processo con rito abbreviato. Assieme ai due, nel ...