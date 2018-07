: Migranti, la Cei: 'Non possiamo volgere lo sguardo altrove. No al clima di paura e rifiuto' [news aggiornata alle 1… - repubblica : Migranti, la Cei: 'Non possiamo volgere lo sguardo altrove. No al clima di paura e rifiuto' [news aggiornata alle 1… - Avvenire_Nei : La Cei: Migranti, no a «soluzioni a buon mercato», sì all'«accoglienza diffusa» - CyberNewsH24 : #Migranti,Cei: non si può girare sguardo -

"Rispetto a quanto accade non intendiamo né volgere loaltrove,né far nostre parole sprezzanti e atteggiamenti aggressivi. Non possiamo lasciare che inquietudini e paure condizionino le nostre scelte, determinino le nostre risposte, alimentino un clima di diffidenza e disprezzo, di rabbia e rifiuto" Lo dice la Cei in una nota sulla questione dell'accoglienza ai. "La via per salvare la nostra stessa umanità da volgarità e imbarbarimento passa dall'impegno a custodire la vita, a partire da quella più esposta".(Di giovedì 19 luglio 2018)