Migranti | Ungheria deferita alla Corte di giustizia Ue | “Leggi su asilo e rimpatri non

Migranti - Ungheria deferita a Corte Ue : 14.38 La Commissione Ue ha deferito l'Ungheria alla Corte di Giustizia perché le sue leggi su asilo e rimpatri dei Migranti non rispettano le norme Ue. Inoltre, ha avviato una procedura d'infrazione per la cosiddetta legge 'Stop Soros', che criminalizza le attività a sostegno dei richiedenti asilo, perché viola "le leggi Ue, la carta dei diritti fondamentali e i Trattati".

La Commissione Ue denuncia l'Ungheria per il no ai Migranti e la legge anti Soros : Doccia fredda per l'Ungheria, messa sotto accusa dalla Commissione europea pe la sua linea dura contro i migranti e la legge anti Soros. Un deferimento alla Corte di giustizia è scattato per il mancato rispetto delle normative europee su asilo e ricollocamenti, inoltre è stata aperta una procedura d"infrazione per la norma che contrasta le attività del finanziere-filantropo Soros, leader dell'ong Open Society."La Commissione - si legge in una ...

Migranti - UE : Ungheria e Repubblica Ceca contro la redistribuzione dei profughi : Ungheria e Repubblica Ceca fanno muro e non forniranno alcuna collaborazione sulla questione di condividere le responsabilità fra tutti gli Stati dell'Unione Europea. A differenza di Francia, Malta, Germania, Spagna e Portogallo, il presidente ungherese e quello ceco non intendono accogliere nessuna quota di Migranti. La linea del governo Conte Negli ultimi giorni, il premier italiano Giuseppe Conte ha confermato la linea decisa del suo ...

Migranti Pozzallo - "50 andranno in Germania"Repubblica Ceca e Ungheria sbarrano porte : Sono ancora ferme le due navi di Frontex e GdF con il loro carico di profughi. Il ministro dell'Interno: "Abbiamo un piano di aiuti per Tripoli". Intanto due Ong viaggiano verso la Libia. La Spagna lancia l'allarme: ormai è a rischio l'Unione Europea.

Praga attacca : “Non prendiamo Migranti - quella italiana strada per l’inferno”. Chiude l’Ungheria : Mentre il premier Giuseppe Conte plaude alla disponibilità di Francia, Malta e Germania a prendere alcuni dei 450 migranti salvati nelle ultime ore, il primo ministro della Repubblica Ceca, Andrej Babis, attacca il governo, dicendo che questa è la «strada verso l’inferno» . Aggiunge che il suo Paese «non prenderà nessun migrante» e chiede di att...

Migranti - SEEHOFER "NEGOZIEREMO RINVIO PROFUGHI IN ITALIA"/ Orban : "Ungheria non è lo stato di primo ingresso" : MIGRANTI, SEEHOFER: “Negozieremo il RINVIO dei PROFUGHI in Italia”. Settimana prossima riunione con il ministro dell'Interno Salvini, nonché con quello austriaco(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 19:43:00 GMT)

Germania - accordo con 16 Paesi per rientro Migranti/ Ma Repubblica Ceca e Ungheria smentiscono Merkel : Germania, accordo con 16 Paesi per rientro migranti secondari, ma Repubblica Ceca e Ungheria smentiscono Merkel. Il colpo di scena arriva in serata: i dettagli delle intese(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 20:36:00 GMT)