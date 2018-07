Migranti | Salvini querela Saviano | ' Lede onore mio e del ministero'

Migranti : Saviano - querela Salvini? non arretro di un passo : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Il Ministro della Mala Vita si è deciso a querelarmi. Non ho avuto alcuna comunicazione ufficiale, quindi non so ancora chi sia il magistrato incaricato delle indagini, ma posso assicurare che appena lo saprò chiederò di essere interrogato”. Lo scrive Roberto Saviano su Facebook dopo la querela da parte del ministro Matteo Salvini. “Oggi non bisogna arretrare di un passo davanti a un potere ...

Migranti - Salvini querela Saviano per post su Fb : “Ledono il ministero” : Migranti, Salvini querela Saviano per post su Fb: “Ledono il ministero” Saviano aveva attaccato duramente la politica migratoria del governo Continua a leggere L'articolo Migranti, Salvini querela Saviano per post su Fb: “Ledono il ministero” proviene da NewsGo.

Migranti : Speranza - Saviano? E’ Salvini a meritare denuncia : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “E’ incredibile che il ministro degli interni quereli un intellettuale simbolo della lotta alla camorra come Roberto Saviano. L’unico che merita di essere denunciato per istigazione all’odio razziale è proprio Salvini”. Lo scrive su Twitter il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e Uguali, Roberto Speranza. L'articolo Migranti: Speranza, Saviano? E’ Salvini a ...

Salvini ha paura di una 'droga' che costringe ad amare i Migranti : Il pezzo, pubblicato su Wired, si intitola "Come si possono combattere razzismo e xenofobia con la scienza?" e discute i risultati di uno studio intitolato "Oxytocin-enforced norm compliance reduces ...

Migranti - Salvini a Cei : salvare vite ma porti restano chiusi : Roma, 19 lug., askanews, - 'Il nostro obiettivo è salvare più vite possibili, facendo partire meno gente possibile, ma non riapriremo assolutamente i porti'. Lo ha detto il ministro dell'Interno, ...

Migranti - Martina attacca Salvini 'Come Orbàn - pericolo per il Paese'. Fico 'Salvare vite in mare sempre' : Da molto tempo si chiede un aiuto e una politica europea chiara. Si deve essere duri con l'Europa'. Riferendosi poi più in generale al problema dei più deboli, Fico si è erto a paladino degli 'ultimi ...

Salvini : 156 Migranti riportati indietro dalla Guardia libica : Salvini: 156 migranti riportati indietro dalla Guardia libica Salvini: 156 migranti riportati indietro dalla Guardia libica Continua a leggere L'articolo Salvini: 156 migranti riportati indietro dalla Guardia libica proviene da NewsGo.

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 luglio : Il premier si racconta e risponde su tutto : la nuova mossa con l’Ue sui Migranti - i rapporti con Di Maio - Grillo (“MI disse : ‘tu sei quello normale’”) e Salvini - la legittima difesa e il condono : L’intervista “Per gestire sbarchi e migranti serve un comitato di crisi Ue” Parla il premier – Per la prima volta il presidente del Consiglio si racconta: “Ho sempre votato centrosinistra, il mio modello è Aldo Moro” di Marco Travaglio Nomine Rai lottizzata come sempre, un ex Mediaset in Vigilanza Patto maggioranza-opposizioni: c’è un posto in Cda per tutti Al Copasir Guerini (Pd), il giornalista del Biscione sorveglia Viale ...

Migranti - Open Arms a Salvini : “L’Italia non è un porto sicuro” : Migranti, Open Arms a Salvini: “L’Italia non è un porto sicuro” Migranti, Open Arms a Salvini: “L’Italia non è un porto sicuro” Continua a leggere L'articolo Migranti, Open Arms a Salvini: “L’Italia non è un porto sicuro” proviene da NewsGo.

Migranti - Open Arms a Salvini : 'L'Italia non è un porto sicuro' : "Andiamo in Spagna perché l'Italia non è un porto sicuro né per noi, né per le persone che salviamo e che tu vuoi rimandare in Libia. Ti manderemo una cartolina". E' quanto ha affermato il fondatore ...

Salvini al Cairo - con Al Sisi su Regeni e Migranti : Viaggio lampo e a sorpresa al Cairo del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha incontrato il presidente Abdel Fattah Al Sisi, chiedendo in particolare di fare "piena luce sull'...

Denuncia Migranti morti Open Arms - Salvini : 'Nessuno in mare - solo meschina propaganda' : âNon c'era nessuno in mare com'era prevedibile, la guardia costiera libica lavora per salvare vite non per fare affogare nessuno. La...