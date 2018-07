Migranti | Salvini a Cei | salvare vite ma porti restano chiusi

Migranti - Martina attacca Salvini 'Come Orbàn - pericolo per il Paese'. Fico 'Salvare vite in mare sempre' : Da molto tempo si chiede un aiuto e una politica europea chiara. Si deve essere duri con l'Europa'. Riferendosi poi più in generale al problema dei più deboli, Fico si è erto a paladino degli 'ultimi ...

Migranti - Martina attacca Salvini 'Come Orbàn - pericolo per il Paese'. Fico 'Salvare vite in mare comunque e sempre' : Da molto tempo si chiede un aiuto e una politica europea chiara. Si deve essere duri con l'Europa'. Riferendosi poi più in generale al problema dei più deboli, Fico si è erto a paladino degli 'ultimi ...

Salvini : 156 Migranti riportati indietro dalla Guardia libica : Salvini: 156 migranti riportati indietro dalla Guardia libica Salvini: 156 migranti riportati indietro dalla Guardia libica Continua a leggere L'articolo Salvini: 156 migranti riportati indietro dalla Guardia libica proviene da NewsGo.

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 luglio : Il premier si racconta e risponde su tutto : la nuova mossa con l’Ue sui Migranti - i rapporti con Di Maio - Grillo (“MI disse : ‘tu sei quello normale’”) e Salvini - la legittima difesa e il condono : L’intervista “Per gestire sbarchi e migranti serve un comitato di crisi Ue” Parla il premier – Per la prima volta il presidente del Consiglio si racconta: “Ho sempre votato centrosinistra, il mio modello è Aldo Moro” di Marco Travaglio Nomine Rai lottizzata come sempre, un ex Mediaset in Vigilanza Patto maggioranza-opposizioni: c’è un posto in Cda per tutti Al Copasir Guerini (Pd), il giornalista del Biscione sorveglia Viale ...

Migranti - Open Arms a Salvini : “L’Italia non è un porto sicuro” : Migranti, Open Arms a Salvini: “L’Italia non è un porto sicuro” Migranti, Open Arms a Salvini: “L’Italia non è un porto sicuro” Continua a leggere L'articolo Migranti, Open Arms a Salvini: “L’Italia non è un porto sicuro” proviene da NewsGo.

Migranti - Open Arms a Salvini : 'L'Italia non è un porto sicuro' : "Andiamo in Spagna perché l'Italia non è un porto sicuro né per noi, né per le persone che salviamo e che tu vuoi rimandare in Libia. Ti manderemo una cartolina". E' quanto ha affermato il fondatore ...

Salvini al Cairo - con Al Sisi su Regeni e Migranti : Viaggio lampo e a sorpresa al Cairo del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha incontrato il presidente Abdel Fattah Al Sisi, chiedendo in particolare di fare "piena luce sull'...

Denuncia Migranti morti Open Arms - Salvini : 'Nessuno in mare - solo meschina propaganda' : âNon c'era nessuno in mare com'era prevedibile, la guardia costiera libica lavora per salvare vite non per fare affogare nessuno. La...

Migranti : Salvini - non ci sarà un immigrato in più in Italia : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “L’importante che è che in Italia ci siano meno presenze di quelle odierne. Io farò qualsiasi cosa, sottoscriverò ogni accordo che garantisca all’Italia di avere meno presenze rispetto a quelle odierne. Escludo che ci possa essere una presenza di un immigrato in più rispetto a quella di oggi”. Lo ha detto Matteo Salvini alla Camera. L'articolo Migranti: Salvini, non ci sarà un immigrato ...

Migranti : Salvini - non ci sarà un immigrato in più in Italia : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “L’importante che è che in Italia ci siano meno presenze di quelle odierne. Io farò qualsiasi cosa, sottoscriverò ogni accordo che garantisca all’Italia di avere meno presenze rispetto a quelle odierne. Escludo che ci possa essere una presenza di un immigrato in più rispetto a quella di oggi”. Lo ha detto Matteo Salvini alla Camera. L'articolo Migranti: Salvini, non ci sarà un ...

Migranti : Salvini - Ong va in Spagna - spero ci resti a lungo : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Sono contento che ci sono Ong spagnole che tornano verso la Spagna, nonostante sia stata data disponibilità dall’Italia. Si vede che stanno meglio in Spagna, ci restino a lungo”. Lo ha detto Matteo Salvini alla Camera. L'articolo Migranti: Salvini, Ong va in Spagna, spero ci resti a lungo sembra essere il primo su SPORTFAIR.

**Migranti : Salvini - Guardia costiera libica salva - non affoga persone** : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – Quello che è accaduto “andrà in onda su una tv tedesca”, è “un documentario in cui si vede che non c’era nessuno in mare. La Guardia costiera libica è pagata per salvare le persone, non per farle affogare”. Lo ha detto Matteo Salvini alla Camera. Erasmo Palazzotto di Leu a bordo della nave Ong dice non che è così, chiedono i cronisti. “Un parlamentare di Leu? ...

**Migranti : Salvini - Guardia costiera libica salva - non affoga persone** : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – Quello che è accaduto “andrà in onda su una tv tedesca”, è “un documentario in cui si vede che non c’era nessuno in mare. La Guardia costiera libica è pagata per salvare le persone, non per farle affogare”. Lo ha detto Matteo Salvini alla Camera. Erasmo Palazzotto di Leu a bordo della nave Ong dice non che è così, chiedono i cronisti. “Un parlamentare di Leu? ...

Migranti - Emiliano : “Ignobile strumentalizzazione. Incredibile che il governo permetta a Salvini di non fare il ministro” : “Migranti morti in mare? Condivido tutto quello che ha detto Fratoianni. C’è una ignobile strumentalizzazione di un problema che non può essere fermato, ma solo regolato, come tutti i flussi inarrestabili, e che viene utilizzato ai fini di propaganda politica“. Sono le parole del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ospite di Omnibus, su La7. E ricorda: “Lasciare in mare chi attende un soccorso, dal punto di ...