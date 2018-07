Migranti | Marc Gasol a Sky TG24 | ho deciso di aiutare dopo foto Aylan

Marc Gasol - il campione Nba da 20 milioni di dollari all’anno che salva i Migranti come volontario (FOTO) : Marc Gasol il giocatore dei Memphis Grizzlies – fratello dell’ex Laker, Pau, e nazionale spagnolo come lui – era a bordo della nave della Ong catalana Il giocatore dei Memphis Grizzlies – fratello dell’ex Laker, Pau, e nazionale spagnolo come lui – era a bordo della nave della Ong catalana che martedì ha denunciato l’inefficienza della Guardia Costiera libica accusandola di aver abbandonato Josephine e ...

Migranti - Marc Gasol su Open Arms. Era tra i soccorritori di Josephine : Il campione Nba ha temporaneamente lasciato la sua vita da 20 milioni di dollari l'anno per dare una mano come volontario: "Ho pensato ai miei figli e ho pensato che dovevo fare qualcosa"

Marc Gasol - cestista da 20 milioni di dollari all'anno che salva Migranti sulla Open Arms : In questi mesi, si parla molto di ONG e volontariato. Ascoltiamo tante storie e testimonianze di persone che hanno scelto di mettere la loro vita e le loro braccia a servizio del prossimo: tra queste, nelle ultime ore, spicca sicuramente quella di Marc Gasol, campione di pallacanestro spagnolo e giocatore dei Memphis Grizzlies, che ha deciso di imbarcarsi sulla nave di Proactiva Open Arms, ONG catalana che salva i migranti nel Mediterraneo. La ...

Marc Gasol - il campione Nba da 20 milioni di dollari all’anno che salva i Migranti come volontario : Il caschetto in testa e le mani sotto le spalle di Josephine, la migrante sopravvissuta per 48 ore da sola nel Mediterraneo. Un soccorritore qualunque, Marc Gasol, il campione di basket Nba che guadagna oltre 20 milioni di dollari all’anno. Durante la pausa estiva dal suo lavoro, ha deciso di imbarcarsi a bordo della Proactiva Open Arms come volontario divenendo protagonista del salvataggio simbolo di queste settimane. Il pivot dei Memphis ...

Marc Gasol cuore d’oro : la stella NBA in mare con la ONG Proactiva Open Arms per salvare la vita ai Migranti : La stella NBA Marc Gasol si è reso protagonista di uno splendido gesto di grande umanità: lo spagnolo ha aiutato la ONG Proactiva Open Arms a salvare dei migranti in una missione di recupero in mare Durante gran parte dell’anno difende i colori dei Memphis Grizzlies, sui più prestigiosi parquet dell’NBA, ma quando il campionato finisce, in quel periodo definito ‘offseason’ (le ferie, le meritate vacanze), Marc Gasol ...

