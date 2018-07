Migranti | Fico | «Io sto con  gli ultimi ma non sono Madre Teresa di Calcutta»

Migranti - Fico : “Sarò sempre dalla parte degli ultimi del Paese e tenderò la mano a tutti” : “Non posso non andare nei luoghi dove c’è la maggiore sofferenza. Per le persone definite ‘ultime’ nel Paese io ci sarò sempre. tenderò sempre la mano a tutti, perché nella mia vita mi è stata sempre tesa una mano quando sono stato in difFicoltà”. Così, durante la cerimonia del Ventaglio, il presidente della Camera, Roberto Fico, si pronuncia sul suo mandato, in riferimento al problema dei più deboli e degli ...

Migranti - Conte : «Creare cellula di crisi Ue». I vescovi : basta clima di paura. Fico : salvare vite in mare sempre : Il premier Giuseppe Conte chiede all'Unione europea di dotarsi di una cellula di crisi per affrontare l'emergenza Migranti. «È essenziale dotarsi da subito di un meccanismo Ue...

Migranti : Fico - salvataggi in mare e responsabilità Europa (2) : (AdnKronos) – “L’Italia non si è mai tirata indietro e mai lo farà -ha ribadito Fico- ha avuto un ruolo umanitario centrale. Come ha detto il ministro Toninelli, in mare non esiste razza, sesso, religione, colore della pelle. Il Mediterraneo in questi anni è stato un luogo di dolore molto grande e molto forte, di ricerca della speranza. Non c’è dubbio che l’Italia è stata lasciata sola, che approdare in Italia ...

Migranti - Martina attacca Salvini 'Come Orbàn - pericolo per il Paese'. Fico 'Salvare vite in mare sempre' : Da molto tempo si chiede un aiuto e una politica europea chiara. Si deve essere duri con l'Europa'. Riferendosi poi più in generale al problema dei più deboli, Fico si è erto a paladino degli 'ultimi ...

Migranti - il presidente della Camera Fico : “Salvataggio di vite in mare sì - comunque e sempre” : “Salvataggio di vite in mare sì, comunque e sempre”. Il presidente della Camera Roberto Fico non ha dubbi su come intendere il soccorso in mare dei Migranti, che in tutte le condizioni e le situazioni devono essere portati in salvo. Da chi e dove vanno accolti? Il numero uno di Montecitorio è allineatissimo con le idee del governo: per Fico bisogna “insistere con l’Europa, ribadendo che l’Italia è un Paese dell’Europa, ...

Migranti - Roberto Fico : “Le vite in mare vanno sempre salvate - io tendo la mano a chi è in difficoltà” : Il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, si schiera dalla parte dei Migranti: "Il salvataggio delle vite in mare è un atto fondamentale e importate dal quale l'Italia non si è mai tirata indietro e mai lo farà. Apprezzo le parole del ministro Toninelli che ha detto che in mare non esistono razza, religione e colore della pelle. Le vite in mare vanno sempre salvate. Non c'è dubbio che l'Italia sia stata lasciata sola. Da molto ...

Migranti - Fico premia la Guardia costiera : «Mille salvati - grazie» : Il presidente della Camera plaude all’intervento nel Mediterraneo: a loro un plauso doveroso. E alla cerimonia del Ventaglio: «Lego la mia presidenza ad una legge che porti all’acqua pubblica»

Dia : le mafie straniere in Italia puntano sul traffico dei Migranti | : Per la Direzione investigativa antimafia in questo affare sono coinvolti "maghrebini, soprattutto libici e marocchini". Su Roma, invece, si evidenzia come la situazione sia sempre più simile a quella ...

Dia : le mafie straniere in Italia puntano sul traffico dei Migranti : Dia: le mafie straniere in Italia puntano sul traffico dei migranti Per la Direzione investigativa antimafia in questo affare sono coinvolti "maghrebini, soprattutto libici e marocchini”. Su Roma, invece, si evidenzia come la situazione sia sempre più simile a quella di alcune aree del Mezzogiorno Parole ...

Sui Migranti Bonafede fa il Fico : A sentir parlare Alfonso Bonafede non si può non notare l'imbarazzo rispetto alla posizione assunta dal suo Governo rispetto alle Ong e ai salvataggi dei migranti nel Mediterraneo. Parole che marcano una distanza rispetto alla strategia di Matteo Salvini e che sono evidentemente più vicine alle critiche espresse più volte dal suo compagno di partito e presidente della Camera Roberto Fico.Dopo l'ultimo naufragio nel ...

Migranti - Fico : "Con l'Europa bisogna essere duri - molto duri" : ... a margine della visita del carcere di Poggioreale a Napoli."Chi non vuole le quote, come ha detto Praga da poco o i paesi di Visegrad, significa che non vogliono comprendere cosa succede nel mondo. ...

Migranti - Fico : “Inutile alzare muri alla Trump. Bisogna essere molto duri con l’Europa” : “La questione dei Migranti va assolutamente affrontata con l’Europa e Bisogna essere molto duri con l’Europa. È importante tutelare e salvaguardare tutte le persone che sono sulle navi garantendo qualsiasi tipo di servizio. Allo stesso tempo Bisogna dire all’Europa che Bisogna avere un piano ordinato ed organizzato di quote. Se qualcuno non vuole le quote, come Praga e i paesi di Visegrad, vuol dire che non si comprende ...