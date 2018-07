Migranti | Croce Rossa accusa Croazia | ' violenze su profughi'

Aquarius - sbarcano a Valencia 629 Migranti . Sessanta sono minori; accolti dalla Croce Rossa : sono scesi dall'imbarcazione i 60 minori (52 maschi e 8 femmine), con uno zaino rosso sulle spalle, e sono stati identificati e assistiti dallo staff di Save the Children. Hanno iniziato a...

Aquarius - al porto di Valencia la Croce Rossa è pronta all’accoglienza dei Migranti. Team di psicologi e medici : Mentre Salvini continua con la politica dei porti chiusi. Nella cornice elegante della Marina Real, Arturo Valoria de Arana – Responsable de Captacion de Fondos, Cruz Roja Espanola – indica il punto preciso in cui i migranti dell’Aquarius sbarcheranno a Valencia. La Cruz Roja ha già predisposto il piano per l’accoglienza. Dalle scarpe ai saponi, dall’assistenza sanitaria per le ustioni al mix di benzina e acqua di ...